青森睡魔3月3日抵嘉義 感受百年祭典悸動

記者劉昕翊／綜合報導

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」3月3至15日在臺灣燈會亮相，文化總會昨日在臉書介紹「睡魔師諏訪慎」，邀民眾走進睡魔燈籠的世界，並於活動當日前往共襄盛舉，感受其魅力。

日本東北3大祭之一的青森睡魔祭，以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名。去年首次展出以「臺灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，今年文總再舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，重磅邀日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來臺現地創作大型睡魔燈籠。

諏訪慎師從已故睡魔師石谷進，隸屬初代睡魔名人北川金三郎流派，2007年開始投入大型睡魔製作，正式以睡魔師身分登上青森睡魔祭舞臺，創作風格延續傳統昭和路線，強調臉部線條與表情張力，同時積極嘗試新的技法、材料與主題。諏訪慎曾分享，製作睡魔環節中，最喜歡的是「書き割り（輪廓墨線）」。

文總表示，為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除靜態展出，更將參與臺灣燈會遊行，邀青森睡魔祭遊行中的核心陣容來臺演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，讓臺灣民眾在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

「台日友好 青森睡魔抵嘉」3月3至15日在臺灣燈會盛大亮相，更將參與臺灣燈會遊行。（文總提供）