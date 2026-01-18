青森蘋果小農見面會 高雄家樂福座無虛席

記者李靜音/高雄報導

家樂福現正熱賣來自日本青森蘋果禮盒，今(18)日下午在家樂福高雄鼎山店，舉辦青森蘋果小農見面會，來自青森蘋果農家親自來臺與民眾面對面分享近年日本最夯的「豐葉蘋果」，現場除試吃體驗外，還有互動活動及贈小禮物，現場座無虛席，場面熱鬧溫馨。

家樂福高雄鼎山店指出，青森蘋果種植以其細緻的人力管理和特殊的地理氣候聞名，涵蓋了冬天修剪、春季授粉、夏季疏果與葉片管理及秋季「摘葉」與「轉果」以確保果實均勻上色，這些步驟都需要大量勞力，配合青森涼爽氣候、溫差大及適中日照，才造就了青森蘋果高品質、香甜的好滋味，也使青森成為日本第一大蘋果產地。

廣告 廣告

家樂福高雄鼎山店表示，今年剛好是蘋果到青森落地深耕第151週年，青森蘋果的親爸親媽，特地來到臺灣分享栽種秘辛，春節將近，日本青森蘋果禮盒是送禮的精選，自用更健康，有內涵的好禮，能拉近關心的距離。

來自青森的蘋果農家親自來臺，分享栽種秘辛。(記者李靜音攝)