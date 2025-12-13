青森蘋果跨海來踢館！ PK美國、台灣「蜜心」

日本青森強震後，也影響蘋果宣傳活動，本來要來台灣的青森副縣長缺席，不過日方跟台灣民眾說，目前他們大都已回到正常生活。而台灣人喜歡吃蘋果，像是日本、美國以及紐西蘭進口的，都有人氣，另外台灣的福壽山蘋果，因為結蜜明顯，也很多人愛吃。

正逢青森縣蘋果苗木種植的150周年，連鎖超市攜手青森縣推廣蘋果。（圖／TVBS）

青森縣蘋果推廣團隊：「青森蘋果好吃。」青森蘋果小姐和交流團隊遠道而來，就是要來向台灣推廣青森蘋果的美味，不過近期青森地震頻頻，是否有相關影響呢？青森縣觀光交流推進部理事藤森洋貴：「非常感謝台灣朋友的關心跟支持，青森除了地震搖晃比較大的區域之外，生活已大致恢復正常，所以各位請放心。」

日本青森蘋果在台灣人氣夯。（圖／TVBS）

其實日本青森蘋果在台灣人氣很夯，除了超市通路買氣高，實際走一趟市場，也能發現水果攤擺出來最多的蘋果，就是來自青森，也成為許多菜籃族採購首選，一買就是好幾袋。民眾：「果肉肉質比較細，比較好嚼。」民眾：「吃起來口感很好，這幾個禮拜都有買蘋果，主要家人老人也喜歡吃。」

小小一顆的台灣福壽山蘋果，果肉結蜜明顯。（圖／TVBS）

水果攤業者分析，日本青森蘋果外觀大顆之外，果肉也非常細緻，水分滿多，風味更是香甜；另外中等大小的美國蜂蜜富士蘋果，口感則是偏硬，富有咀嚼感，風味微酸，不會過於甜膩，層次分明；而小小一顆的台灣福壽山蘋果，則抓住許多人的味蕾，因為切開有驚喜，果肉結蜜的狀況，比日本、美國的更明顯，水果攤業者認為，蘋果味道最重，吃起來很濃郁。水果攤業者：「我喜歡吃台灣福壽山的蜜蘋果，多汁香甜口感十足。」各地蘋果都有自己的特色，各有擁護者，也創造滿滿商機。

