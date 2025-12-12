青森規模7.5地震釀51傷 日首發「後發型地震」預警

天搖地動，日本青森在8日深夜發生規模7.5的強震，造成不少人受傷，還引發日本「下北半島」近海地區，約有100平方公里範圍，恐怕最大有70公分的地殼位移。

這次地震發生在日本千島海溝、日本海溝，是1968年發生規模8.3的「十勝外海地震」北方，也是1994年規模7.6的「三陸遙外海地震」的地區，政府推估，1週內發生更強的「後發型地震」機率，會從平時的0.1%，大幅提高到1%。

京都大學防災研究所教授西村卓也表示，「這次地震造成這一帶北邊有位移情況，加上1個月前，南邊也有位移情況，在正中央的區域，因為兩邊都在移動，而承受過多壓力，因此更容易發生地震。」

日本政府評估，一旦發生「後發型地震」，震度最少是「6弱」等級，警戒區域也會發生至少3公尺以上的海嘯，屆時可能會有10萬到20萬人犧牲，因此第1次針對北海道到千葉縣等7個道縣，共182個市町村，發布「北海道、三陸外海的後發型地震」注意警報，警惕居民到15日深夜為止的1週內，要留意後續強震，並做好避難準備。而這個預警制度，是從311震災後，由日本「內閣府防災」機構，在2022年制訂運用，也是制定後第1次發布。

日本首相高市早苗指出，「受這次地震影響，北海道及三陸外海地區，發生大地震的可能性持續升高，已經對北海道和三陸外海地區發布了後發型地震的預警。」

實際上，過去70多年來，在千島海溝、日本海溝一帶，發生過至少6次規模超過7的強烈地震，其中有2次都引發了「後發型地震」。像是2011年規模達到9.0的311地震，前2天就發生過規模7.3的強震，另外在也曾於1963年日本北方領土的「擇捉島」南東方外海，發生規模7.0地震，相隔18小時，又發生規模更大的8.5強震。

在政府預警的市町村中，有不少地方市府開始採取應變措施。北海道釧路市一間超市，在強震隔天就召開職員會議，公布應對措施。千葉銚子市則是定時進行廣播，提醒居民做好防災準備。另外，千葉大網白里市則是在高處避難所，準備防寒用品。

千葉大網白里市府職員說，「我們在這裡準備了大約有100條鋁箔型發熱毯。」

茨城水戶市有民眾，則是到加油站購買車輛用油。宮城仙台市還出現民眾，湧入超市購買防災糧食與用品。

仙台市居民表示，「我們買了水跟防災食品，有5年保存期限，因為我們有在經營障礙者團體之家。」、「311地震最痛苦的是用水與廁所，所以正在找有沒有剛好適用的物品。」

日本氣象廳表示，發布「後發型地震」警報，不代表地震一定會發生，只希望民眾做好固定家具，確認避難場地、路線，並且準備防災食品、用水，以及禦寒物品等用具，方便在災難發生時，迅速逃離到安全場所。

目前福島南相馬市與岩手陸前高田市已經開放自主避難所，在夜間設置2名常駐職員，提供不安的民眾使用。而北海道廣尾町的避難所，儘管沒開放，也已經在內部搭好帳篷，準備好簡易床鋪，隨時能在災害發生時使用。

