青森規模7.6強震 賴清德送暖：隨時準備提供協助

總統賴清德今發文關心日本青森強震，並表示台灣隨時準備提供必要的協助。（資料照片／李智為攝）

日本青森縣東方外海在當地時間8日深夜11時15分，發生規模7.6地震，外交部今天（9日）表示，目前沒有我國人傳出受災受困，會持續密切關注災情與國人受災狀況。總統賴清德上午也在社群用日文發文表達關心慰問，並強調台灣隨時準備提供必要的協助。

日本青森縣外海在當地時間8日深夜11時15分，發生規模7.6強地震，當地震度達6，太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。針對北海道至千葉縣等地區，日本氣象廳預估，未來一週可能仍有強震發生機率，最高有機會出現規模9強震。

廣告 廣告

對於日本震災，總統賴清德上午在X社群上發文表示，對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持，「我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

外交部上午舉行記者會，發言人蕭光偉說明，地震後外交部立刻指示駐日代表處與駐札幌辦事處，了解災情以及國人受困狀況，目前我國僑民、留學生、觀光客都沒有傳出受災、受困消息，將持續密切關注災情狀況及國人受災情形，並且提供受困國人必要及時的協助。



回到原文

更多鏡報報導

綠基隆市長找到人了！徐國勇讚「人選非常棒」：最快月底賴清德親自宣布

賴清德稱留「中華民國」國號是為團結台灣 鄭麗文：那就乾脆廢除台獨黨綱

日本青森強震！台灣隨時準備協助 外交部：未有國人受災受困