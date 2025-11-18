青森逆倫雙屍！男「砍殺父母」自首報案 玄關等警上門

青森警察署。翻攝自Google Maps



日本青森市今（11/18）上午驚傳逆倫血案，一名男子打電話報警，聲稱「我殺死了父母」。警方趕到場後，發現其父母渾身是血倒臥家中，身上有刀傷，已經身亡。詳細案情正待進一步調查釐清。

據《青森電視台》等日媒報導，當地警方上午7時48分獲報，一名男子聲稱殺死了雙親，即趕到一處民宅，當時報案男子就在玄關等候。

警方入內發現，71歲金本直人背部中刀，倒在一樓走廊，他的61歲妻子金本美羅胸口有刀傷，仰躺於1樓浴室，均已無生命跡象。現場起出疑為菜刀的刀具，初步研判是兇刀。

據警方調查，死者夫婦育有一對兒女，事發當下女兒正好外出不在家。對於兒子是否真為行兇者？動機為何？警方正在偵訊中。

