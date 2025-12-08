青森餘震不斷！今晨規模6.4地震 日氣象廳：一週內慎防震度6級地震

青森外海今晨發生規模6.4地震，最大震度4級。（翻攝日氣象廳官網）

日本青森外海昨（8日）晚發生規模7.6強震，最大震度6強，緊急發布海嘯警報，氣象廳示警未來一週內都要慎防震度6級以上大地震發生。而這起地震後餘震不斷，今（9日）上午5時52分，青森外海發生規模6.4地震，最大震度4級。

根據日本氣象廳資訊，此起地震震央位於青森東部外海，規模為6.4，震源深度10公里，屬於極淺層地震，最大震度出現在青森縣達4級。

還會有餘震？ 日氣象廳：留意震度6級地震

昨晚青森外海強震至少已釀1人死亡、8人重傷，另有4人傷勢不明，政府全力確認受害狀況，並力拚盡速恢復受損設施。

目前海嘯警報已解除，不過日本氣象廳示警，一週內恐會發生震度6級程度地震，而這次的震源附近，曾在1943年發生過7.1強震，過兩天後發生6.6強震，當局提醒民眾別太大意。

