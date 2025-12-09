青森餘震13次最大規模6.4 日觀測到「地殼東移9公分」

日本青森發生7.5強震後，又接連至少13起餘震。（圖／達志影像美聯社）

日本青森7.5強震後，又發生至少13次餘震，最大規模6.4，日本地理資訊管理局也觀察到，地殼疑似因為強震，往東位移大約9公分。另外，日本首相高市早苗，昨天強震不到半小時就現身官邸，一直到隔天清晨還在發文提醒大家注意安全，一早又開記者會，網友紛紛在底下留言，要她「趕快休息」。

日本青森縣近日遭遇7.5級強震，引發至少13次餘震，其中最大規模達6.4級。日本地理資訊管理局觀測到地殼可能因強震向東位移約9公分。地震造成建築物損毀、30人受傷及1起民宅火災。日本首相高市早苗在地震發生後迅速應對，半小時內便現身官邸，持續工作至隔日清晨，引起網友關切其健康。專家認為，日本政府對天災應對熟練，加上平時的防災演練，使得此次強震的傷亡得以降至最低。

青森7.5級強震當下，位於八戶市的青森朝日放送分社記錄下劇烈搖晃的瞬間。辦公室內傳出巨大碰撞聲響，天花板吊牌大幅度搖擺，文件散落一地，滾輪椅被甩離座位，而地震仍持續搖晃，天搖地動近一分鐘。八戶市遭遇最大震度6強，街上不少建築物被震毀，玻璃和水泥塊碎落滿地。

強震過後，日本又接連發生至少13次大型餘震，最大規模達到6.4級。日本地理資訊管理局觀測到地震後「地殼東移」約9公分，目前仍在了解是否由此次地震引起。日本首相高市早苗在地震發生半小時內就現身官邸召開記者會，直到隔日清晨還在社交平台X發文關心災民，引起網友心疼，紛紛留言要她趕快休息。

高市早苗表示，目前已收到30人受傷和1起民宅火災的報告。才剛獲得日本年度流行語大獎的高市，正如她所說「工作工作工作」，隔日早上6點又開記者會，神情略顯疲憊。CNN日本特派記者Hanako Montgomery表示，日本對這些災害並不陌生，所以每次發生如此規模的災難時，日本都會非常盡責地應對，而且應對得非常迅速。CNN也讚揚日本政府熟練應對天災，包括這次發生強震的青森，平時就會加強防災演練，因此在規模這麼大的地震下，才能將傷亡降到最低。

