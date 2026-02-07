青森「睡魔師」抵嘉義縣打造巨型燈籠！翁章梁與學童體驗製作工藝

嘉義縣長翁章梁今（7）天親赴「睡魔小屋」，與在地學童一同體驗睡魔燈籠的製作過程。 圖：嘉義縣政府提供

[Newtalk新聞] 嘉義縣政府將於3月7日舉辦「Team Taiwan」台灣燈會大遊行，集結超過30組表演團隊、逾千人共同演出，融合在地文化、國際交流與創意藝術，打造最熱鬧、最具國際特色的夜間遊行盛會，讓民眾近距離感受台灣與世界文化交會的魅力，日本青森睡魔師團隊也應邀來台，在燈會現地製作巨型睡魔燈籠並參與「Team Taiwan」大遊行，象徵台日長年深厚情誼。嘉義縣長翁章梁今（7）天親赴「睡魔小屋」，與在地學童一同體驗睡魔燈籠的製作過程，近距離感受日本傳統工藝的魅力。

翁章梁表示，感謝青森睡魔團隊派出8位職人來台協作，遊行當天更將有50位核心成員參與演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、在燈籠旁舞動的「跳人」，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，原汁原味呈現百萬人共襄盛舉的日本青森睡魔文化，邀請國內外遊客一同感受日本夏日祭典的熱鬧與感動。考量台灣氣候潮濕、多雨，對紙燈籠保存不利，縣府此次特別將睡魔燈籠展出場域規劃於室內空間，兼顧作品保存與細節呈現，讓民眾能完整欣賞燈籠的構圖、線條與色彩層次。

出身嘉義的旅日作家下町貴族指出，目前青森縣僅有16位具正式資格的「睡魔師」，此次台灣燈會特別邀請其中兩位現役睡魔師諏訪慎、林廣海來台，攜手設計並製作巨型睡魔燈籠，展現高度專業與文化厚度。青森睡魔曾於2001年前往英國大英博物館進行海外展演，此次來台不僅是亞洲首例，更是史上首次由兩位現役睡魔師共同協力完成巨型作品，對青森睡魔文化的海外傳播具有重要里程碑意義。

本次展出作品亦融入濃厚台灣信仰與在地元素，取材自嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍與山軍尊神虎爺公，並結合配天宮著名的紅白牡丹意象，以及台灣第一高峰玉山的象徵，打造兼具嘉義特色與台灣精神的巨型睡魔燈籠。為深化台日青年世代的文化交流，縣府特別邀請永慶高中60名師生，參與一系列交流活動，包括參觀睡魔燈籠工作坊，實地了解大型紙燈籠的製作工序，並與青森公立大學睡魔部進行文化對話，透過實作與互動，拉近彼此距離。

日本青森睡魔師團隊應邀來台，在燈會現地製作巨型睡魔燈籠。 圖：嘉義縣政府提供

