青森7.5地震早有前兆？北海道沙灘「2000條沙丁魚擱淺」，離奇罕景曝光。圖／翻攝自X

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，引發周邊北海道、岩手與宮城等地明顯搖晃。然而，在同日早上，就有民眾在北海道一處沙灘發現，至少2000條「沙丁魚」集體擱淺的罕見景象，有網友聯想到是否為「地震前兆」。

一名網友在社群平台X上分享影片與照片，表示老家附近沙灘有一群沙丁魚被沖上岸，全部免費可自由撿取。他幽默地詢問「現在沙丁魚一斤大概多少錢？」並推測，這些魚可能是被海豚追趕，最後逃到沙灘上卻困死。

據日媒《ENCOUNT》報導，該網友與父親確認，共約有2000條沙丁魚被沖上岸，雖然不少沙丁魚已死亡，但仍肥美可食，一家人盡量將其收集裝桶，製作魚乾或燉菜。他補充，以前也曾發生類似事件，每次都與海豚有關，「漁民說這些魚好像是被海豚追趕的。」

北海道沙灘2000條沙丁魚擱淺。圖／翻攝自X

有網友留言表示「這可能是大地震的徵兆」。圖／翻攝自X

事件曝光後，有網友就聯想到地震前兆，留言表示「這可能是大地震的徵兆」；同日夜間，青森縣東海岸附近發生規模7.5地震，引發部分人討論兩者是否相關。不過，該名網友指出，「我家房子在地震中沒有受損，所以不清楚是否有關聯。」

對此，專家提醒，目前尚無確實科學證據表明海洋生物異常行為與地震存在直接關聯，但沙丁魚大量擱淺事件仍引起公眾高度關注。



