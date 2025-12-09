青森7.5強震交通大亂 電車停駛民眾機場打地鋪

日本青森7.5強震造成當地交通大亂，不僅電車一度停駛，就連飯店也不接待客人。（示意圖／unsplash）





日本青森7.5強震造成當地交通大亂，不僅電車一度停駛，就連飯店也不接待客人，導致許多民眾只能在機場大廳打地鋪。雖然日本官方以最快的速度恢復電車通行以及機場正常運作，但勢必還是會對日本東北的觀光有一定程度的影響。

ANN新聞：「凌晨一點以前，岩手縣久慈港觀測到70公分的海嘯。」

貨架上的酒瓶砸在地上，裡面的紅酒全都流了出來，商店裡亂成一團，就連餐廳廚房內鍋碗瓢盆全都散落在狹窄的走道，滿地狼藉。

日本民眾：「搖晃得很厲害，當時在家裡，現在趕來避難了，是朋友叫我趕快逃的，急忙換了衣服就跑出來，真的很冷。」

受到青森7.5強震的影響，許多民眾紛紛開車前往避難，馬路上大排長龍。雖然地震沒有造成嚴重傷亡，卻造成交通大亂，日本東北的觀光可能遭到重創。

ANN新聞：「搖晃得非常厲害，幾乎站不穩，周圍的人都在尖叫感到害怕，由於電車停駛，沒有計程車，飯店也因地震影響無法住宿，所以待在機場。」

其中北海道新千歲機場，多處天花板被地震震出裂痕碎片，但由於電車停駛，民眾被迫在機場打地鋪。不過這場地震威力有多驚人，連震央550公里外的東京都很有感。

CNN記者蒙哥馬利：「像我住在東京也有感覺到地震，我才剛準備睡覺，整個公寓搖晃至少30秒。」

就連關東地區都相當有感，可見地震威力相當驚人，如今日本官方快速恢復電車以及機場正常運作，希望生活上被打亂的節奏，都能迅速回到正軌。

