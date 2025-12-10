青森7.5強震只是311惡夢重演前奏？ 日本人準備「隨時能逃」

青森強震後，日本政府罕見發布「後發地震注意警報」。（圖／美聯社）





青森強震後，日本政府罕見發布「後發地震注意警報」，強調一週內，恐再出現強震。地方政府加強防災廣播，發送小收音機，方便不常使用手機的銀髮族收聽資訊，並且盤點避難物資，提醒民眾隨時準備避難。

日本首相高市早苗：「自己的生命由自己守護，請基於這樣的原則，採取防災行動。」

日相再三叮嚀，若地震搖晃該逃就要趕快逃，因為日本政府首度發布震後警報，恐怖強震這一週內都可能隨時降臨。

廣播系統：「今後這段時間，可能會發生大地震請大家注意。」

防災無線電內容：「要隨時記得做好防災準備。」

就怕民眾鬆懈，各地方政府想盡辦法時刻提醒民眾，位於沿海的茨城大洗町，家家戶戶發小收音機，一天2度放送AI語音提醒，讓沒有手機的老人家也能時刻收到防災訊息，各市府員工也開始盤點防災設備，像是告示牌還有保暖鋁箔毯，就連海嘯避難所也不敢撤，紙床帳篷都還在就怕又發生強震。

災民：「這一周內都要特別小心，若又發生天災，又得回到避難所。」

會這麼擔心不是沒有原因，因為8日晚間的7.5強震，震央地區與57年前的十勝沖地震幾乎雷同，以地層每年沉降7公分速度來看，如今又到了發生大地震的臨界點。

京都大學防災研究所教授伊藤喜宏：「上次是7.9地震比這次還大，感覺能量沒完全釋放，因此未來還可能發生，相同規模的強震。」

專家認為，這是釋放的能量還不夠，日本政府建議一周內要小心強震發生，但專家認為警戒期應往後拉長。

京都大學防災研究所教授伊藤喜宏：「這次震源的東南側可能有滑移殘留，未來1至1個月內，還是要保持警惕。」

日本政府也提醒民眾，睡覺時要穿好逃命裝，防災包也要放枕頭邊，同時最好與孩童及老年人同房，以便災害來時迅速撤離。

