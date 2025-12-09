青森7.5強震增至30傷！高市早苗「秒做1事」被讚：很難讓人不愛她

國際中心／陳慈鈴報導

高市早苗（圖）呼籲民眾保持警覺，感受到搖晃就立即避難。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本首相高市早苗今日（9日）稍早指出，目前地震已造成30人受傷。

根據《NHK》報導，高市早苗於首相官邸受訪，表示目前已收到有30名受傷者、1件住宅火災等的報告，政府將持續掌握相關災情資訊。由於已發布「北海道・三陸外海後發地震注意情報」，希望大家充分理解是否會實際發生大規模地震仍具不確定性，並基於「自己的生命由自己守護」的原則採取防災行動。

高市早苗進一步呼籲，不論是否屬於受災地區，只要位於應進行防災因應的地區，在今後約一週內，請注意氣象廳及地方自治體的資訊，確認安全的避難場所與避難路線、固定家具等，重新檢視平時的地震準備。在能夠於感受到搖晃時立即避難的前提下，請繼續維持社會與經濟活動。

日本氣象廳也於9日凌晨記者會中，提醒未來一週可能會發生規模8強震的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備；其中最壞的情況，不排除311級別強震再現。

看完高市早苗的決策後，桃園市議員黃瓊慧瑜《Threads》表示，高市早苗在地震發生半小時召開記者會，快狠準的掌握相關資訊、告知日本民眾、佈達撤離命令，不作秀不多話，講完立即前往危機管理中心坐鎮，穩定民心。黃瓊慧說，「冷靜沉著勇敢的領袖魅力，真的很難讓人不愛她。」

