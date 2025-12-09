青森7.5強震引海嘯 學者示警琉球、馬尼拉海溝風險
日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震，日本氣象廳示警「未來一週可能再發生強震」。對此，台大地質系退休教授陳文山指出，台灣週邊存在2處可能引發大規模海嘯的海溝構造，一旦發生地震引發海嘯，可能在幾分鐘至20分鐘內就會抵達台灣海岸，災害規模恐相當嚴重。
陳文山表示，青森縣地震所屬的隱沒帶位置從東京灣以北，沿著日本東側海岸線延伸至俄羅斯堪察加半島，再經千島群島延伸到加拿大，由於隱沒帶長度極長，地震活動頻繁，且今年堪察加半島發生的規模8.7地震也屬於同一個隱沒帶，青森縣地震可能受到堪察加半島地震影響。
陳文山指出，這個隱沒帶在日本北面已經發生1次規模8以上地震，但日本北海道南邊同一隱沒帶一直沒有發生規模8地震，因此日本也持續關注這個區域。至於日前加拿大發生的地震同樣屬於這個隱沒帶系統。
陳文山提到，台灣周邊存在2處可能引發大規模海嘯的海溝構造，分別為花蓮外海的琉球海溝及恆春西南方的馬尼拉海溝，一旦發生地震引發海嘯，可能在幾分鐘至20分鐘內就會抵達台灣海岸，災害規模恐相當嚴重。
昨晚花蓮同樣發生地震，與日本地震是否有關聯，陳文山明確表示基本上沒有關係，因為兩地屬於不同板塊，台灣是菲律賓海板塊與歐亞海板塊之間產生地震，青森地震則是太平洋板塊與北美板塊之間引發。其次2地距離太遠，大概有2000公里以上，台灣感覺不到青森縣地震，代表地震能量傳達到台灣已經非常微弱，因此不會牽動台灣這邊的地震活動。
陳文山提醒民眾，規模7.6地震的餘震不會持續太久，大概半年到1年，若到日本旅遊前往海邊，要有海嘯的基本觀念。他強調，到海邊若碰到地震就要趕快往高處跑，因為可能會有海嘯來襲。
