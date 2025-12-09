青森7.5強震後7天很關鍵！日本氣象廳曝「恐有311等級大地震」：機率提升百倍

日本氣象廳發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」。圖／翻攝自日本氣象廳

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.5地震，目前至少已釀30人受傷、1起住宅火災報告，首相高市早苗呼籲，民眾應持續採取防災行動，在接下來的1週內也要特別留意氣象廳與政府資訊，並確認安全的避難場所及避難路線。另外，日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史更指出：「最壞情況下，可能發生如同東日本大震災規模的地震。」

暫無大規模災情！但未來1週仍需高度警戒

日本氣象廳指出，這起地震使北海道至三陸外海一帶的大規模地震發生的可能性被評估為比平常更高。內政部也在今（9）日凌晨2時發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，但實際上是否會發生大規模地震仍不確定：「請大家充分理解這點後，依據『自己的生命自己守護』的原則採取防災行動。」

日本首相高市早苗呼籲民眾，在未來的1週內務必注意氣象廳與地方政府發布的最新資訊、確認避難場所與避難路線、固定家具、檢查防災備品，只要感到搖晃，就應立即避難，希望民眾在確保安全前提下，持續照常生活與工作。

另外，防衛大臣小泉進次郎於今日上午的記者會上表示，目前尚未接獲大規模災害報告。小泉進次郎說明，目前官方已派出自衛隊，其中包括23架直升機在空中持續調查災情、向青森縣等28個縣市政府派遣聯絡員蒐集資訊等，至於在地震發生後，八戶航空基地與八戶駐屯地一度收容約620名避難民眾，也已在今早9時30分許全數安全返家。

日本青森縣地震震央附近發生火災。圖／東方IC

最糟恐發生類似「311等級大地震」

另外，日本氣象廳根據全球以往地震的統計數據指出，未來7天內發生規模8及以上強震的機率，已從以往的0.01%上升至1%。日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史也提及歷史案例，例如2011年的東日本大震災中，發生規模7.3地震的2天後又發生規模9.0的巨大地震；1963年擇捉島（北方領土）南東方外海發生規模7.0地震後，在短短18小時又發生規模8.5的強震。

政府強調，雖然目前尚未確定是否還會發生大地震，但仍呼籲民眾應時刻保持警惕，一旦發布海嘯預警就應立即撤離，也為民眾列出特別防災建議，包括在枕頭旁放置避難用品、隨時攜帶緊急避難包、隨時確認撤離地點和路線、確認與家人的聯繫方式，以防萬一就算深夜發出海警也能立刻逃離。



