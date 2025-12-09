青森7.5強震最新災情！「大火吞建築」恐怖場景瘋傳…專家揭「這款震動」更危險

青森縣多處因地震發生建築物火災等災情。圖／翻攝自X

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.5地震，目前至少已釀30人受傷，而北海道、東北多地至關東南部的神奈川縣的廣泛區域都觀測到「長週期地震動」，影響範圍明顯擴大。青森縣多處傳出災情，包括住宅火災、道路坍陷、建物毀損等，還有數千戶曾停電、逾千人停水，部分地區仍未全面恢復。

青森縣內最新災情曝光：住宅火災、道路坍陷

綜合日媒報導，青森縣此次強震觀測到最大震度有6強，一度對青森縣太平洋沿岸等地發布海嘯警報，截至目前為止，北海道與青森縣共有30人因地震受傷。青森消防在當地時間8日晚間11時30分許獲報稱「2樓的暖爐倒了」，研判為住宅疑因地震引發火勢，一名高齡男性受傷送醫。

消防廳後來也接獲多地火災通報，還有森林冒出大火，當地不少民眾都拍到各地大火、多輛消防車出動救火的畫面。另外，青森縣青森市小山田幼兒園附近也有建築物發生火災，直至深夜火勢仍相當猛烈，消防車警笛長鳴前往現場持續滅火，熊熊大火燃起的畫面相當驚人。

青森消防廳出動多輛消防車。圖／翻攝自X

青森市其他地區都陸續傳出災情，東北町乙供車站附近道路出現大面積塌陷，導致一輛轎車掉入坑洞，50多歲男性受傷送醫，其他還包括高齡民眾因家中電視、衣櫃掉落被砸傷，也有不少民眾在避難路上跌倒而撞傷頭部，青森市五戶町還有一處小屋倒塌。

報導指出，這次青森市七戶町459戶、共1070 人停水，目前多數尚無供水。另外，青森縣政府說明，青森縣一度最多3900戶停電，截至今（9）日凌晨5時35分仍有200戶尚未恢復供電。

青森縣多處因地震發生建築物火災等災情。圖／翻攝自X

什麼是長週期地震動？

新潟大學災害與復興科學研究所教授卜部厚志指出，長週期地震動（Long-period earthquake ground motion）是一種搖晃緩慢、晃動大、週期與持續時間較長的震動，可沿地層傳遞至非常遙遠的距離，特別對高層建築更有影響，2011年發生「東日本大震災」時，距震央數百公里外的東京、大阪也曾經歷明顯搖晃。

卜部厚志教授表示，地震中一般民宅會倒塌，大多是由1、2秒的短週期地震波所造成，但高樓大廈會對5、 秒、較慢的搖晃反應更強烈，而長週期地震動的搖晃甚至可能持續超過10分鐘：「左右晃動幅度可能達5至10公尺，在大樓裡的人會非常辛苦，物品可能移動、飛散，非常危險。」

卜部厚志教授也提醒民眾務必做好防災措施，包括固定好住宅與辦公室的家具和設備，當「緊急地震鏡報」響起時，電梯內的民眾應立即按下所有樓層按鈕，讓電梯在最近樓層停下，並迅速離開電梯，若人在戶外也要留意高樓玻璃掉落的危險。

日本將「長週期地震動」分為4個階級，階級1為室內吊掛物大幅擺動；階級2為有輪子的家具會微動，書本、餐具等小物品可能會掉落；階級3為有輪家具大幅移動，未固定家具可能移動或倒塌，搖晃強到民眾無法站立；階級4為有輪家具大幅移動並可能翻倒，大部分未固定家具移動或倒塌，搖晃強到民眾只能匍匐前進。日本氣象廳「階級3」與「階級4」納入緊急地震警報發布項目。



