青森7.5強震狂搖！台灣人「秒護電視」影片瘋傳 日網友致謝：超貼心

【緯來新聞網】日本青森縣在8日深夜約23時左右發生規模7.5強震，一段台灣旅客遭遇地震時的影像迅速在社群平台瘋傳，引發日網熱議。畫面中可見，旅客不但未出現慌張情緒，還主動合力保護房內電視，獲得網友讚譽「非常貼心」。

台灣人「秒護電視」影片瘋傳。（圖／Threads／allenwu_11658 提供）

地震當下，一群正在旅館休息的台灣旅客突然感受到劇烈搖晃，房內物品紛紛傾倒，錄影者語帶緊張地喊著：「好可怕！好可怕！怎麼那麼久……」其他旅客則迅速行動，扶住快要倒下的電視機，接著小心將其轉正後放平於地面，期間也有人關切仍在泡溫泉的旅伴是否安全。



該段影像在台日兩地的社群平台大量轉載，吸引許多日本網友留言表示感動。有人稱讚「保護電視的舉動令人佩服」，也有留言表示「展現出冷靜與溫柔的一面」，更有人直呼「更愛台灣了」。此外，也有部分網友強調，面對地震時首要應該確保自身安全，呼籲類似情況下應先尋找掩蔽物再談其他。

