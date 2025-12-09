青森7.5強震聽見地鳴聲！他悚憶睡夢中「被往上猛推」

國際中心／楊佩怡報導

日本當地時間8日晚間11點15分，在青森縣東方近海80公里，發生規模7.5的地震，深度50公里，屬於淺層地震，多地發布海嘯警報。深夜的劇烈搖晃讓熟睡中的民眾驚慌不已，許多民眾緊急衝下樓逃至避難所，社群平台上也出現許多地震當下的畫面，住家天花板的燈劇烈搖晃不已，還有的旅館房間的電視機差點倒下來，嚴重的還有路面坍塌。此外，還有一名男子分享在睡夢中，突然感覺到像是被人推了一把，隨後強震就發生了。

昨（8日）日本當地時間晚間11時15分，發生一起規模7.5的地震。（圖／翻攝自X@特務機関NERV）

根據共同社、朝日新聞、中央社報導，一名青森縣三澤市民眾表示地震警報發生後，立刻傳來一陣強烈的震動，感覺像是從地底向上猛烈地頂了一下，建築物發出巨大的嘎吱聲，牆上的鐘也掉了下來，廚房裡也有東西掉落。正當他以為情況平靜下來的時候，又發生了一次震動；過沒多久，就聽到了海嘯警報、餘震持續不斷。

觀光客到日本遊玩卻沒想到在旅館遇到規模7.5強震。（圖／民視新聞）

而八戶市也遭受了劇烈的震動，一家便利商店的女店員透露：「劇烈的左右搖晃持續了三四分鐘，我感覺自己都站不穩了。我不知道什麼時候才能結束，真的很可怕」。店內的貨架倒塌，冰箱裡的酒水和瓶瓶罐罐掉到地上摔碎，液體濺滿了整個店面，「店裡一片狼藉，我都不知道該怎麼辦了」。

7.5強震發生時，便利店許多商品都被震了下來，就連民眾家中的魚缸水也被震出來。（圖／翻攝自X平台）

此外，八戶市另一家便利商店，一位50歲的男性店員稱，商店當時已無法營業，被迫關門，「我手機響起地震警報的那一刻，就發生了強烈的震動。咖啡機和其他店內物品都掉到了地上，貨架也倒塌了」。還有一名40多歲男性回憶地震發生時，他正在熟夢中，結果突然感覺到像是有人推他一把，「從下往上猛推的搖晃，之後又持續上下左右地搖動」。





