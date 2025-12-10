青森7.5強震驚魂！房客逃命發現逃生門鎖死

▲日本青森縣外海8日23時15分發生規模7.5地震，縣內八戶市測得最大震度6強。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海8日23時15分發生規模7.5地震，縣內八戶市測得最大震度6強，北海道幾乎全境有感，多地一度發布海嘯警報。一名正在北海道旅遊的香港民眾上網發文描述地震當下的情況，表示一度晃到難以行走，飯店的牆壁還出現了裂痕，在停止晃動的時候，他想著要從逃生門逃生，沒想到逃生門全數上鎖，旁邊的避難玻璃門也同樣鎖住，所幸警察與飯店工作人員到場帶領大家走到1樓疏散。

根據《香港01》報導，一名到北海道旅遊的香港民眾於社群平台Threads上，以「劫後餘生文」為題發文，描述地震當下的恐怖景象。他描述，8日晚上11時許，他人在飯店房間時就突然聽見「地震，地震」警報聲，約10秒後整個飯店開始劇烈搖晃，「已經很難站穩，必須立刻坐到地上那種程度」。

這名香港民眾直呼，「超級恐怖，感覺所有東西都要倒下來了一樣」，停止震動後他立即拿起護照、錢包、車匙和手機衝出房門，當時見到樓層外約有10名房客，有人在打電話報警。

不過當眾人尋找逃生通道，才發現所有的逃生出口全都被鎖住，要刷員工卡才能開，讓這名香港民眾直呼「離譜」。眾人發現逃生門旁邊有一扇以遮罩掩蓋、寫著「避難器具」的玻璃門可通往屋外，同樣鎖住，「我心想，若再有強震來襲，我就拿滅火器砸破玻璃」。

香港民眾指出，隨後陸續看見房客走出來，「有些人連房卡都沒帶就跟小朋友跑出來，拖鞋也沒穿，有些人則是嚇得哭了起來」，他見暫時未有餘震就回房打電話去飯店櫃檯，但無人接聽。過了約10分鐘，終於有警察隨飯店員工跑來，帶領一眾房客從逃生出口走到大廳，緊急情況才得以解除。

這名香港民眾直言，事後「不敢洗澡洗太久，怕突然又要逃難，連衣服都來不及穿。睡覺也不敢睡得太熟，外套裡已經裝好所有必要的物品，準備只要再震一下就立刻跑。」隔天（9日）早上7點左右又發生了餘震，香港民眾表示：「立刻就醒了，真的心驚膽跳」。

這名香港民眾在文中直呼，「逃生通道怎麼可以上鎖？瘋了吧！萬一出事怎麼辦？」又說「在香港真的從來不會遇到這麼強烈的地震，很慶幸身邊的人和自己都平安無事」。貼文還附上影片與照片，照片裡牆壁多處有裂痕。

日本氣象廳發警報：未來一周需採取防災措施

青森縣外海規模7.5地震發生之後，日本氣象廳首次發布自2022年啟動的「北海道及三陸近海地震預警」機制警報，提醒位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村在未來一周需要採取防災措施。過去預測顯示，最壞情況將造成約30萬人死亡、經濟損失估達48兆日圓（約台幣9.5兆元）。

