青森7.5強震！他聽「巨大地鳴聲」下秒被往上猛推 台旅客光腳衝下22F
日本青森縣於昨（8）日晚間11時15分左右發生規模7.5地震，北海道與東北沿岸也同步發布海嘯警報，由於地震發生在半夜，許多民眾都頂著寒風前往避難所，而位於青森八戶市的海上自衛隊基地作為臨時避難所，也湧入超過600位居民前往避難。
據日媒報導，青森縣近海於深夜發生地震，八戶市觀測到震度6強，奧入瀨町及橋上町震度為6弱，沿海地區並一度發布海嘯警報。多地店家貨架物品散落，居民被迫在深夜撤離至避難所度過不眠之夜。一名位於八戶市根木町的78歲旅館老闆回憶，地震發生時聽到巨響，盤子接連從櫥櫃落下破碎，「震動強度和東日本大地震時一樣強烈，我當下唯一能做的就是保護自己。」所幸旅館內兩名住宿客人均已確認安全。
市中心三日町的居酒屋同樣遭受衝擊，一名42歲男性員工表示，關店前遇到突如其來的巨響，隨後約30個盤子和十多瓶酒從架上掉落，店內一片凌亂，此次地震也讓他想起曾歷經的2011年大震災，「恐懼感瞬間湧回來。」附近的便利商店也遭受波及，強烈搖晃使零食與日用品散落滿地，一名49歲男性店員當時正在油鍋前工作：「油濺得到處都是，完全動彈不得。」
此外，一名家住青森縣三澤市的「朝日新聞」記者指出，地震發生當下，剛聽到地震速報的聲音響起，就感受到從下往上猛推的強烈搖晃，還伴隨著巨大的地鳴聲，建築物也出現巨大的聲響，東西散落一地。
強震後，八戶市街頭可見居民手握手機匆匆外出，確認家人朋友的安全，一名38歲上班族逃往避難所後表示：「警報和震動把全家人都驚醒，我立刻撲到孩子身上保護他們。因為擔心海嘯，我們決定往高處避難。」多棟建築響起緊急警報，一部分便利商店暫停營業並封鎖入口。
而這起地震也讓在日本的台人相當緊張，有民眾在Threads上曬出當時的影片，「北海道地震有夠大，住22樓一路走安全門衝到1樓，鞋子都忘記穿」、「我真的原地嚇哭，這麼剛好人就在青森，還住在14樓。飯店也不斷廣播，他們正在檢查飯店，請留在飯店，房間是安全的。外頭消防車也不斷著出警示，離開海岸邊」、「明日剛好要移動到山形，目前都停駛，希望早上順利通行」。
由於海嘯警報隨即發布，各地陸續出現民眾深夜撤離的情況，位於青森縣八戶市的海上自衛隊八戶航空基地在震後立即啟動緊急應變措施，開放設施供居民避難。至9日上午警報解除前，共有約620名居民及277輛車輛進入基地躲避可能的災害。岩手縣大槌町花輪田地區的集會所同樣在深夜被臨時啟用為避難空間，讓附近居民與旅館住宿者可以迅速進入。到9日凌晨0時為止，已有約25人抵達
。警報發布後不到15分鐘，周邊道路便出現一輛輛載著居民的車輛駛入，人們匆匆搬進椅子、坐墊等簡易用品，一面收看電視新聞、一面等待進一步指示。有住民因倉促逃生，甚至遺落假牙。震災發生後，青森縣政府立即成立災害應變總部。知事宮下宗一郎於當晚11點50分左右進入總部掌握最新資訊並督導相關應對措施。
