青森7.5強震！台灣客臨危不亂「護電視」瘋傳 賴清德：表現穩定非常好

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」（圖／翻攝畫面）

日本青森縣東部近海8日晚間發生規模7.5強震，造成至少50人受傷，日本氣象廳一度發布海嘯警報，專家也示警未來一週恐出現比擬311的強震。總統賴清德今（10）日再度代表國人表達慰問之意，同時指出，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

日本青森發生規模7.5強震，賴清德9日即透過社群平台，以中、日文向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。他並表示，面對災難，台日始終互相扶持。台灣隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」受訪時表示，他要代表全國人民，對於日本日前發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。

賴清德說，他看到我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館中表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現也非常好」。台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

地震發生後，社群平台瘋傳一段影片，當時一群台灣旅客在旅館休息，地震發生時房間劇烈搖晃、周遭物品倒下，但幾名旅客仍合力扶著差點倒下的電視機，並把電視機搬到地面擺放，台灣人臨危不亂的反應，獲得日本網友大讚。

