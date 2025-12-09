生活中心／綜合報導

日本青森縣，對台灣人來說並不陌生，每年吸引12萬台灣遊客前往，除了有好吃的蘋果，還有別具特色的睡魔祭，以及滑雪勝地，如今發生規模7.5地震，青森縣立美術館休館一天，青森出生的知名藝術家奈良美智，也發文報平安，表示自己剛從日本飛到台灣，在嘉義忙策展，希望家鄉一切平安。

主持人陳美鳳（2016）：「就有這種雪就可以很漂亮，所以很多人喜歡滑雪，但在台灣滑雪的機會不多，因為環境的關係很少下雪啊。」

廣告 廣告

來到日本青森八甲田山，著名的滑雪勝地，主持人美鳳姊好興奮，曾多次到青森拍節目，參訪著名的睡魔季、體驗特別的蘋果湯，許多台灣人都愛到青森玩，每年吸引約12萬人，青森市長就曾說過，比起中國遊客，台灣市場有更多可能性。

青森市長西秀記（11.21）：「其實非常多人都來自台灣，因為台灣沒有雪，所以很多人都很期待，欣賞雪白世界。」

青森7.5強震! 奈良美智報平安:人在嘉義策展.盼家鄉平安

青森蘋果在台銷量一年超過600萬顆。（圖／民視新聞）











說到青森，當然還有香噴噴的蘋果，青森知事多次來台宣傳，在台銷量一年超過600萬顆，另外，知名藝術家奈良美智，也是土生土長的青森人，當地的縣立美術館，收藏許多他的作品，鎮館之寶青森犬，更是打卡熱點，但因為發生7.5地震，青森市觀光協會在社群提醒，美術館休館一天。

奈良美智雖然人在台灣，也發文報平安，提到前幾天才回去青森縣和函館，強調日本建築耐震標準很嚴格，和其他國家相比，建築物受損通常比較少，但也擔心沒達標的地方，會有建築物倒塌，也感謝朋友的關心，今天將會繼續在嘉義布置展覽。





青森7.5強震! 奈良美智報平安:人在嘉義策展.盼家鄉平安

台大地質系名譽教授陳文山。（圖／民視新聞）













台大地質系教授陳文山說：「青森縣的地震的隱沒帶，跟台灣來講，其實是不同的隱沒帶，青森縣今天的地震，可能是受到今年的，康納加半島8.7地震影響，7.6地震的餘震，不會持續太久，大概半年、一年的時間就是了，但是它的餘震來講不會太大。」

專家表示這回青森地震，是太平洋板塊隱沒到北美板塊之下，與台灣構造沒有直接關聯，未來得注意餘震發生。





原文出處：青森7.5強震! 奈良美智報平安:人在嘉義策展.盼家鄉平安

更多民視新聞報導

社群平台詐騙頻傳 臉書母公司Meta強調積極與政府、合作夥伴共同攔阻

日本震災 陳其邁致函承諾隨時提供必要支援

高雄友好城市青森縣、陸奧市因地震受災 陳其邁：隨時提供必要支援

