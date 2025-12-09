青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現

國際中心／陳慈鈴報導

日本氣象廳示警青森強震後的「最壞情況」，不排除311級別強震（圖）再現。（圖／翻攝自推特千本桜）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會發生規模8強震的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。

根據《NHK》報導，日本氣象廳於9日凌晨2時召開記者會，氣象廳地震火山技術・調查課長原田智史表示，針對8日11時15分左右發生的青森縣東方外海地震，在精查其震源地與規模後，判定已符合發布後發地震注意資訊的基準，因此於9日凌晨2點，首次發布「北海道・三陸外海後發地震注意情報」。

內閣府防災部門的森久保司參事官表示，根據世界過去地震的統計，在未來一週內，大約有1%的機率會於日本海溝、千島海溝沿岸發生規模8以上的巨大地震。雖然是否真的會發生具有不確定性，但希望大家以「自己的生命由自己守護」的心態採取防災行動。

日本氣象廳強調，政府不會發布帶有日期的「地震預知」，並呼籲民眾，為了避免不必要的混亂，務必判斷正確資訊，不要散布錯誤消息，不要過度囤積食品或生活必需品。希望在未來一週內，民眾要處於可立即避難的狀態，並做好日常的防災準備。

日本氣象廳表示，未來一週內可能出現的最壞情形是，可能會再次發生像311（東日本大震災）的地震。官員補充，當時千葉縣也受到高海嘯衝擊，有些地區海嘯特別高；震央遠處也出現強烈的長週期地震動。不能排除那樣的地震再次發生的可能性，因此需要做好準備。

日本總務省消防廳統計，截至凌晨2點，23人因地震受傷，其中1人重傷。地震也引發大規模避難行動，北海道及東北地區已有11萬4092人接獲避難指示，包括北海道4萬0879人、青森縣1萬9580人、岩手縣5萬2826人、宮城縣371人、福島縣436人。

