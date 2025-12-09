青森7.5強震！日網見台灣旅客舉動 大讚「與他們不同」勇敢有品格

台灣遊客在地震當下用肉身護住房內液晶電視。圖／翻攝自X

日本當地時間8日晚間11時15分發生規模7.6強震，震央位於青森縣東方海上、深度50公里，日本氣象廳隨即發布海嘯警報，並緊急開設官邸對策室，至今（9）日上午，當局已將地震規模下修至7.5、解除海嘯警報；各地紛紛傳出事發當下畫面，其中日本自媒體轉發《鏡電視》新聞畫面，見台灣遊客慌亂之下仍保護房內電視，大讚「台灣遊客的表現真是太棒了，與中國遊客截然不同」。

日本昨日晚間發生規模7.5強震，根據最新消息，青森縣第一時間傳出3900戶停電，該區臨時避難所也湧入至少600位居民前往避難，岩手縣更觀測到海嘯高度達70公分，同時造成800戶停電、20多人受傷；不僅如此，有旅宿業者形容當時地震搖晃時間長達1分鐘，因房間內物體掉落，造成許多人員受傷，所幸意識皆清楚。

廣告 廣告

對此日本氣象廳也發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，呼籲未來一週內該區域可能再度發生大地震，提醒民眾應多加注意；隨事發經過一晚，民眾紛紛在社群PO出當下搖晃畫面，日本自媒體「Tokyo.Tweet」也轉發了《鏡電視》新聞報導，大讚台灣遊客表現「真是太棒了」。

日本自媒體轉發《鏡電視》報導，讚台灣遊客在地震當下用肉身護住房內液晶電視，相當勇敢善良。圖／翻攝自X

自畫面中可見，當時搖晃程度相當大，即使在場所有人都呈現害怕、慌亂神情，2名男子仍以肉身保護飯店中液晶電視，最終仍因擔心餘震再度發生危險，將電視搬至低處；畫面曝光，網友紛紛留言「雖然他看起來有些驚訝和慌亂，但他的語氣很溫柔，我能感受到他的善意」、「希望你們一路平安來到這裡，沒有在地震中受傷」、「困境才能展現真正的品格」，更大讚台灣旅客的勇敢與美麗令人熱淚盈眶，同時提醒遊客盡快撤離，應將「保護自己」放在首位。



回到原文

更多鏡報報導

青森7.5強震後7天很關鍵！日本氣象廳曝「恐有311等級大地震」：機率提升百倍

青森7.5強震！他聽「巨大地鳴聲」下秒被往上猛推 台旅客光腳衝下22F

中國客逛水族館超沒品 吸菸勸阻不聽！白鯨直接噴水滅了