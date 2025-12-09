青森7.5強震！狂搖1分鐘逾35傷 岩手海嘯最高70cm

日本青森昨晚發生規模7.5強震，至少35人受傷。（圖／日本氣象廳）





日本青森昨晚發生規模7.5強震，至少35人受傷。地震當下更多畫面也陸續曝光，包括電視台辦公室、跟多處民宅強烈搖晃，文件物品掉滿地，這起強震搖晃超過一分鐘，有人睡到一半，感覺被往上猛推，甚至還一度觸發預警達三公尺的海嘯警報，最後在岩手縣測得最高70公分海嘯，也導致核廢料處理廠一百公升水溢出。

掛牌、窗簾劇烈搖晃，桌子上的文件也全被震落在地，朝日電視台八戶支社辦公室，紀錄強震瞬間搖了1分多鐘。

青森民眾：「還在搖，還在搖，它搖晃得很厲害，我在牆壁這裡，還在搖，晃得太厲害了，還在搖晃，又來了地面又開始搖了。」

日本青森周一深夜發生強震，民眾拍下家中物品與櫃子，劇烈搖晃發出聲響，櫥櫃裡的小物品也被震倒，還有民眾家中的魚缸水整個濺出來，旁邊的小魚，差點被震到飛出魚缸。

青森民眾：「還在晃，嗯，太厲害了 晃成這樣，這(震度)有到6強或7了吧。」碰撞聲不斷，還有物品掉下來，讓民眾相當恐慌。

秋田居民：「搖得太劇烈了，搖得太劇烈了。」天搖地動，民眾與店員緊抓桌子，還有人蹲下穩住身體，商場內許多物品也掉落。

NHK電視台：「海嘯警報！海嘯警報！」

強震觸發海嘯警報，預警最高可達3公尺，青森、北海道沿海民眾，連夜開車往高處避難，最終測得岩手縣，最高海嘯達70公分，北海道浦河町則為50公分。

CNN記者蒙哥馬利：「像我住在東京，也有感覺到地震，我才剛準備睡覺，整個公寓搖晃至少30秒。」

這場強震連震央550公里外的東京都有感，可見威力相當驚人。

