青森7.5強震！狂搖1分鐘逾51傷 震央附近震到「地殼位移」9cm

日本青森外海，昨天（8日）深夜發生芮氏規模7.5強震，目前得知已經造成50多人受傷。雖然強震是發生在東北地區，但遠在關東地區的關東都很有感。最新調查發現，強震過後，震央附近地殼向東位移了9公分，岩手縣居民還驚見「電子鐘數字狂倒轉」。

掛牌、窗簾劇烈搖晃，桌子上的文件也全被震落在地，戶外監視器也直擊強震恐怖瞬間。日本記者：「這是八戶市目前情況，可以看到電線劇烈搖晃。」

日本青森周一深夜發生芮氏規模7.5強震，民眾拍下家中魚缸瘋狂搖晃，裏頭的水大量溢出宛如海嘯，連小魚都差點飛了出來，碰撞聲不斷，還有物品掉下來，讓民眾相當恐慌。

地震晃不斷，連時間都錯亂，有日本網友分享影片，家中的時鐘地震時螢幕數字不斷瘋狂跳動，甚至倒轉。另一個網友家的時鐘甚至分針變成秒針，瘋狂快轉，十分詭異。

強震後，青森多地傳出大火，暗夜中房子被惡火吞噬，屋主驚慌逃出，裹毛毯坐上救護車，所幸傷勢沒有大礙。

這次強震震央位於青森縣八戶市外海，不僅當地搖晃劇烈，東北地區的岩手福島都很有感，就連日本海沿岸的新潟，甚至關東地區的東京千葉都感受到明顯搖晃。7.5強震後，截至9日傍晚為止，日本已發生18次餘震，最大有6.4。

7.5強震也讓日本地殼明顯變動，國土地理院觀測發現，青森縣下北郡在強震後，地殼向東位移近9公分。值得注意的是，地震專家郭鎧紋認為日本地層破裂面一直向北，遊客到當地可得慎防雪崩。

