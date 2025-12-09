青森7.5強震 賴總統中日雙語表達慰問：台灣隨時準備提供協助

日本青森縣東部外海8號晚間發生規模7.5強震，引發道路坍塌、建築失火、停水停電等災情，已知至少33人受傷，總統賴清德今（9）天在社群平台X上，特別以中、日雙語表達關心及慰問，也表示台灣會隨時準備提供必要協助。

賴總統在X平台上表達對日本青森地震的關心。圖／翻攝自X@ChingteLai

從X平台上可以看到，在轉貼日本首相高市早苗有關青森地震的貼文後，賴總統以中、日雙語寫道，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。」

廣告 廣告

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

卓榮泰「不副署」反制財劃法？ 藍黨團嗆：自以為皇帝！

遭王世堅嗆「夠膽放馬過來」游智彬接戰！簽下生死狀嗆：擂台上見

曝民進黨不改國號原因！ 總統：中華民國有助團結