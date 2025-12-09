青森7.5強震！超商店員悚憶恐怖1幕 居民曝「熟睡中被往上推一把」

國際中心／陳慈鈴報導

日本青森縣於8日深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強。（圖／日本氣象廳）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，當局已發布海嘯警報。截至台灣時間9日凌晨2時，累計23人受傷，並緊急疏散11萬4092人。地震發生後，許多居民餘悸猶存，其中有一名男子就回憶當時的景象，彷彿在熟睡中被人從下往上用力地推了一把，傾刻間就迎來了強震；還有超商店員想起當下的情況，直呼太恐怖。

地震過後，許多人都開始回憶起當時的景象。綜合《中央社》、《共同社》、《朝日新聞》報導，一名《朝日新聞》的青森駐地記者表示，地震警報剛響起，立刻感到自地面強烈的垂直搖晃。伴隨著「轟隆隆」的地鳴聲，整棟建物發出巨大摩擦聲，掛在牆上的時鐘直接掉落，廚房方向疑似是食器櫃的物品摔落在地。雖然搖晃一度趨緩，但緊接著又來另一波強震。過不久，外頭響起海嘯警報，餘震也接連發生。

位於青森縣八戶市也同樣受到猛烈搖晃。一名40多歲男性回憶地震發生當下正在熟睡中，突然感覺到「從下往上猛推的搖晃，之後又持續上下左右地搖動」。一名在市區便利商店工作的女店員表示，「強烈的左右搖晃持續了3到4分鐘，整個人都站不穩，完全不知道什麼時候會結束，真的非常恐怖。」店內貨架也倒塌，酒類和冷藏瓶罐全摔落破裂，地面被液體淹滿，「整間店亂到不知道該從哪裡開始清理。」另一間便利商店、一名50歲男性店員表示，店內設備損毀嚴重，已無法營業，只能緊急閉店。他回憶手機地震警報剛響的時候，「瞬間就開始強烈搖晃。咖啡機等設備都掉到地上，架子也整排翻倒。」

目前日本氣象廳已經解除所有的海嘯警報，日本首相高市早苗表示，整個政府將在最重視人命的方針下團結一致，致力於救助災民和災害應急對策。她還透露說，已經下達指示，要求向國民提供有關海嘯和避難的資訊，並儘快把握受災情況等。

日本總務省消防廳統計，截至凌晨2點，23人因地震受傷，其中1人重傷。地震也引發大規模避難行動，北海道及東北地區已有11萬4092人接獲避難指示，包括北海道4萬0879人、青森縣1萬9580人、岩手縣5萬2826人、宮城縣371人、福島縣436人。

