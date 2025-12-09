青森7.5強震！陳美鳳驚喊「心也震了一下」急聯繫當地友人

青森縣長（左）親自烤肉給陳美鳳品嘗。（民視提供）

日本青森外海8日晚間發生規模7.5強震並發布海嘯警報，引發外界高度關注。多次到青森錄製節目的「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，在第一時間得知災情後，心急向當地朋友與合作夥伴確認狀況，所幸都平安無事。她稍晚也在臉書發文寫下：「看到新聞鳳鳳心中也震了一下」，坦言青森對她來說是十分熟悉、情感深厚的地方，更在文中替青森祈福。

陳美鳳表示，她在看到青森外海大地震的消息時「整個心也跟著緊了一下」，因為當地有許多長期合作、感情深厚的夥伴與朋友。收到大家報平安後，她才稍微鬆了一口氣，「好在他們平常都有做地震防災的訓練，所以可以很有秩序地做好應變。」此外，由於許多台灣旅客正值旅遊旺季前往青森，她也特別在文中提醒並祝福：「希望在當地旅遊的台灣朋友們大家都平安，天佑青森！」

事實上，陳美鳳與青森淵源深厚。她主持的長壽節目《美鳳有約》多次遠赴青森拍攝外景，走訪弘前城、青森港、大間町等地。去年她更受到青森縣長宮下宗一郎親自接待，一起露營烤肉、舉杯寒暄，縣長甚至用台語「乎搭啦」展現熱情，讓陳美鳳印象深刻。

多次造訪青森的她坦言，每一次都被當地的風景、人情與文化深深打動。在緊湊的外景行程中，陳美鳳還會抽空拍攝短影音、走在滿開櫻花隧道中與粉絲直播互動，感染青森帶來的活力與好心情。這次看到青森強震，她難掩不捨，也在文末祈願：「希望這世界上的天災能越來越少，大家都能平安過每一天。」

