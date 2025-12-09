青森7.5強震！黃偉哲第一時間慰問展情誼：有需要台南可協助

即時中心／梁博超、陳治甬報導

日本青森近海在當地時間昨（8）日深夜11時15分發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難，當局現已解除海嘯警報。台南市長黃偉哲今（9）日表示，第一時間已致函青森縣知事宮下宗一郎及弘前市長櫻田宏表達慰問；同時他也強調，若當地有需要，台南隨時準備好提供協助。

黃偉哲今表示，在地震發生的第一時間，便立刻致函關懷後續狀況；今早收到了青森縣及弘前市的回覆，得知目前當地狀況都在可控制範圍內。

目前青森全縣約有30幾名民眾受傷，已解除避難通知，人員方面基本上沒有受災，基礎建設方面正進行鐵路和渡輪的安全檢修，整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好。弘前市內沒有發生特別重大的災害，市長櫻田宏也特別請台南的朋友們不用擔心。

黃偉哲特別強調，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，對於日本朋友們的溫暖援助始終銘記在心。「我們會持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。」

另外黃偉哲還提到，青森跟弘前每年都有20萬顆蘋果賣到台南，台南則輸出芒果、鳳梨等農產品，因此他認為互相的交流、交誼、關心，是很重要的。

