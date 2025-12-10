青森7.5強震50傷 地殼運動供「後發地震」能量

日本青森縣12月8日晚間發生規模7.5地震。（圖／達志影像美聯社）

日本週一(12/8)深夜，青森縣外海發生規模7.5強震，更多災情實況傳出。八戶市觀測到最大震度6強，當地災情四起，許多建築受到破壞，包括商場天花板崩塌、神社鳥居及神像毀壞、多間圖書館藏書掉落破損等等。日本氣象廳首次發布「後發地震注意情報」，未來一週發生規模8以上強震機率為1%，但專家強調，震源區地殼運動持續提供能量，雖然可能性相當低，仍要隨時做好逃生準備。

週一(12/8)深夜，日本青森縣、北海道、岩手縣天搖地動。強震後進入第二日，觀測到最大震度6強的青森縣八戶市災情四起。

日本NHK電視台記者 伊藤直哉：「城鎮許多地方都被警察拉起了封鎖線，把建築掉落的外牆、玻璃圍起來。」

日本NHK電視台記者 大野敬太：「鳥居從底部斷裂橫躺在路上，可以看到道路被撞出了裂縫。」

當地神社的石製鳥居倒得四分五裂，院內的觀音像慘遭「斷頸」，居民供養在這兒的家人掉得一地都是。(07 180430) 今年8月才開業的心血，如今滿目瘡痍。

酒吧老闆：「傷腦筋啊...」

一臉茫然、滿心無奈的崩潰，同樣在八戶市開店的另一間酒吧老闆心有戚戚焉。

餐廳老闆：「光是設備、備品就要數百萬，加上裝潢的話...可能要幾千萬了吧。」

這回7.5的地震規模，達到國家在2022年制定的「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」啟動標準，日本氣象廳依法發布警戒通知。

日本內閣府防災主責官 森久保司：「未來一週的時間裡，約有1%的機率在日本海溝、千島海溝一帶，發生規模8以上的後發型大地震。」

然而，對於首次實施的後發地震情報，發生機率甚至只有1%，民眾普遍摸不著頭緒，就怕國民輕忽危機，日相苦口婆心再三提醒。

日本首相 高市早苗：「實際上會否發生大規模地震，這是無法完全確認的，請國民務必理解這一點；基於自己的命要自己守護的原則，也請國民採取防災行動。」

雖然後發地震的機率不高，但地殼運動仍在逐步接近可能的觸發條件。根據官方機構分析，這次的震源位於下北半島外海，發生區域的方圓100公里範圍內，可能出現最大70公分的斷層錯移。地震專家進一步指出，該區域分別重疊了1968年規模7.9的十勝沖地震，以及1994年規模7.6的三陸遙沖地震，並且更南端在今年11月9號觀測到6.9地震；學者直言，地底壓力還在增加，千萬要當心能量釋放。

京都大學防災研究所教授 西村卓也：「這次是北邊發生錯動，一個月前則是南方，中間區段被錯動的兩頭包夾著，會使壓力大幅累積，地震也變得容易發生。」

在日本政府的模擬中，若日本海溝區段出現規模9.1的後發地震，北海道、東北地方將要承受超過10公尺高的海嘯，死亡人數恐怕達到19.9萬人；並且一路往南至千葉縣的7個行政區，共182個市町村都是危險區域，必須即刻做好防災準備。

關東大學研究所教授 關谷直也：「(311)前兩天的地震如果能多加留意，有更多人就可因此活命。而『北海道‧三陸沖後發地震注意情報』正是來自311的教訓。」

儘管巨大後發地震有99%的機率不會發生，但攸關數十萬性命，哪怕是1%的可能性都是相當高的！「自己的命要自己守護」，警戒區內的多個城鎮動了起來。

宮城縣仙台市民：「之前地震時最麻煩的就是水跟廁所，所以我先來找找有沒有合適的防災品。」

宮城縣仙台市民：「前陣子也有地震，想說的確該準備齊全。」

生活用品賣場擺出防災專區，居民們仔細篩選、以防萬一。地方政府也派員檢視急難備品、廣播等防災設備，確保災害時萬無一失，絕不輕易重演311悲劇。

地震之外，日本也陸續傳出山林火災。包括群馬縣的妙義山、神奈川的日向山都陷入一片火海，所幸燃燒範圍皆為無人居住區，尚未有人員傷亡消息，不過天氣助長火勢，現場難以被有效控制。氣象廳提醒，天乾物燥、當心用火，共同維護居住安全。

