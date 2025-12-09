青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增1／青森縣外海強震 海嘯警報持續逾6小時才解除

強震後，通往北海道新千歲機場的交通一度中斷。（路透社）

日本青森縣東方外海昨（8日）晚發生規模7.6強震，海嘯警報持續了超過6個小時，在今天一早已經全面解除。目前總計地震造成約30人受傷，還有數百戶停電，另外有超過11萬人，暫時撤離到安全的地方。交通方面，機場航班不受影響，不過新幹線還有多條線路還沒恢復營運。

電視台辦公室劇烈搖晃，物品散落一地。日本青森縣外海8日晚上發生規模7.6強震，一度發布海嘯警報，直到台灣時間5點20分才完全解除。影片拍攝者：「正在搖，正在搖，搖得非常大！欸，八戶的牆壁，呃，我現在在人裡面，但整個還在搖。」八戶市市政廳內值勤的員警兩手扶著門框，街道外還不斷傳來車輛的警報聲。

不只政府機關，居民住家房間書架倒塌，還有人魚缸內的水不斷濺出，所有人餘悸猶存。日本民眾：「到目前為止呢，我...那個之前也真的經歷過（地震），但這次是最大的一次，真的好可怕。」

街道旁的建築物門窗玻璃被震碎，牆壁上的磚瓦也跟著墜落。還有殘骸砸中民眾愛車，車頂凹陷變形。另有住宅在地震後五分鐘發生大火，屋主受傷送醫，沒有生命危險。地震也造成多處道路塌陷或隆起，有車輛因此受困。《NNN》記者：「大概離（橋）15公尺左右的地方，這邊的積雪清掉之後，可以看到道路也有裂縫。在青森縣內，也接獲到很多像這樣道路出現裂縫的通報。」

地震後，北海道新幹線因此停電，目前仍有多條線路暫停營運。當地一處火力發電廠也一度停止運作，造成數千戶停電。另外，新千歲機場大約有200名旅客滯留過夜，所幸機場跑道沒有受損，航班暫時不受影響。

日本首相高市早苗：「基於『自己的性命自己守護』這項原則，請大家務必採取防災行動。」能登半島大地震後，日本再度遭遇6級以上強震。目前政府已經疏散超過11萬人。日本氣象廳示警還會有餘震，政府也已經成立緊急應變小組，全力掌握災情。

