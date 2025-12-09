青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增2／青森縣外海強震 實況主傻眼甚至搖到斷訊

青森東北町一處路面坍陷，汽車受困。（AP）

日本青森縣外海發生規模7.6強震，民眾拍下驚險一瞬間，就連牧場內的牛隻也嚇到站起來，還有實況主到直播到一半遭遇地震，被震到直接斷訊。

日本實況主直播到一半，感受到地震來臨，馬上抱緊電腦與鏡頭，沒想到震度越來越大，直接被搖到斷線。實況主：「糟糕危險！」、「不妙，不妙，這個震度6強之類的，達到（震度）7了吧！」吊燈劇烈搖晃，居民發出驚呼，伴隨地震警報不斷響起，就連在醫院的病患家屬，也感受到天搖地動。日本青森8日晚間11點多發生地震，有民眾拍下地震當下浴缸的水左右搖晃，差一點就要溢出來。

不只人類飽受驚嚇，就連牛群也被震醒，農場內乳牛們原本在休息，地震來臨時第一時間也全都搖到驚醒，從地上馬上站起來企圖穩住身體。

地牛翻身也導致街道旁的建築物門窗玻璃碎裂，牆壁上的磚瓦也跟著墜落。日本災民：「平常不會搖成這樣這個建築物，這次有點強啊這個晃度。」浴室櫃上的清潔用品也都掉了下來青森八戶市這間酒吧更是損失慘重，地上滿是因為地震倒下的酒瓶。

青森大地震，就連鄰近的北海道也感受到地震搖晃，《日本電視台》在地震發生時，地方電視台也即時切換畫面，插播地震最新狀況。

