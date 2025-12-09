青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增3／青森強震後半小時 高市早苗火速開記會坐鎮前線

高市早苗在地震後迅速召開記者會。（路透社）

日本青森強震，發生在當地時間的昨（8日）深夜11點16分，這個時間有許多人都已經睡了。不過首相高市早苗，果然就像她自己之前說的一樣，「不斷工作、工作、工作」，所以才能在半個小時後、11點50分緊急召開記者會，並成立官邸對策室。防衛大臣小泉進次郎也在第一時間派自衛隊救援。其他內閣成員，也都不敢馬虎，半夜多次召開會議，掌握最新的及時災情。

日本青森強震來襲，首相高市早苗大清早就位，要給民眾安安心。高市早苗：「關於襲擊青森縣東部海域的地震，我們目前已收到30人受傷，以及1起民宅起火的報告。」她神色緊繃，不敢大意，和10個小時前一樣全神貫注，沒有一點閃神。

廣告 廣告

高市早苗（12/8）：「我立即指示讓民眾獲得及時並準確，有關海嘯和疏散訊息，並徹底落實包括疏散居民在內的各項防災措施。」青森強震發生後短短半小時，高市立刻召開記者會，緊急設置官邸對策室，要求迅速發布海嘯和避難資訊。統整災情受損報告，要求全面掌握負傷和受困的人數。

另外，核電廠是否受影響，還有交通基礎建設，包括「東北新幹線」何時恢復，高市內閣通通都要一手掌握。高市早苗（12/8）：「失禮，我先告辭了。」她匆匆離去坐鎮前線，內閣通通跟著高市動起來。官房長官木原稔和防災擔當大臣赤間二郎分別都在凌晨召開緊急會議。

日本防衛大臣小泉進次郎：「陸上自衛隊東北陸軍航空隊的直升機配備的視訊發射器，還有海上自衛隊第25航空隊的SH60直升機，以及航空自衛隊第7航空隊的F2直升機，都已經起飛，從空中收集災損的資訊。」果然是進次郎的覺醒，過去被網友嘲諷「不善言辭」的防衛大臣小泉進次郎，就任後更是變了個人，火力全開。面對突如其來的天災，高市內閣全面嚴正以待。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增1／青森縣外海強震 海嘯警報持續逾6小時才解除

青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增2／青森縣外海強震 實況主傻眼甚至搖到斷訊

青森7.6只是前震？ 規模8主震「機率狂增」5／日強震釀「最高70公分」海嘯！ 民眾憶起311慘況