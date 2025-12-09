青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增5／日強震釀「最高70公分」海嘯！ 民眾憶起311慘況

日本青森縣外海發生規模7.6強震。(AP)

日本青森縣外海昨（8日）發生7.6強震後，引起了多道海嘯，包括青森縣、北海道等地都有觀測紀錄，其中最高的是在岩手縣的港口邊，捲起了70公分海嘯，就有民眾想起了14年前311大地震的恐怖。

深夜裡，海平面開始變得不穩定，日本青森縣八戶市的八戶港受到8號晚間大地震影響，9號凌晨觀測到了40公分海嘯，而北海道則出現了50公分海嘯。另外，岩手縣港邊更捲起了這次觀測到最高的70公分海嘯。青森朝日放送主播中井友紀：「東北地方發生震度6的地震，由於這起地震，太平洋沿岸發布了海嘯警報，收到警報的人，請現在立刻逃難到高處。」

這次海嘯警報和海嘯注意報發布範圍分布在北海道和東北地方的太平洋沿岸，也就是地震震央附近，收到警報的民眾趕緊撤離到避難所，人心惶惶之際，有人想起了14年前的大災難。北海道函館市飯店員工：「311大地震當時，我也從事飯店業，我想起了很多回憶，腦中閃過了恐懼呢。」

所幸這次地震引發的海嘯並沒有造成任何人員傷亡，日本氣象廳9號上午解除所有的海嘯警報跟注意報，但也新發布了「北海道三陸沖後發地震注意情報」。日本內閣府防災擔當參事官森久保司：「意思是接下來一週內可能有1%的機率，會有芮氏規模8以上的大規模地震在日本海溝千島海溝沿岸，作為後發地震發生。」這是「北海道三陸沖後發地震注意情報」自從3年前開始運用以來首度發布，日本氣象廳呼籲北海道青森縣還有其他4個縣，共182個市町村嚴防巨大地震，做好萬全防災準備。





