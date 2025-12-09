青森7.6只是前震？ 「規模8主震」機率狂增6／花蓮震完青森震！專家曝「時間巧合」 示警一處恐有強震

桃園機場依舊有不少人準備搭機出發日本。(資料畫面)

昨（8日）不只日本青森發生強震，台灣花蓮也在晚間出現規模5.7地震，而且全台有感，因此也讓不少民眾好奇，難道兩個地震有關聯嗎？但地質系教授強調，真的純屬時間上的巧合，畢竟兩起地震是不同板塊隱沒造成的，只不過現在日本更擔心的不是青森一帶，反而是在南海海槽恐怕已經進入強震週期，預估未來30年內出現規模8到9以上的強震機率大增，但這些消息似乎都不影響台灣旅客到日本玩的意願，今（9日）桃園機場依舊有不少人準備搭機出發。

機場候機室滿滿旅客準備出發日本青森，但前一晚才發生強震，難道不怕餘震拼命搖？台灣旅客：「既來之則安之，反正行程都訂好了，都要過去了，我能擔心什麼？你只能地震跟熊選一個嘛。」台灣旅客對地震早就見怪不怪，但巧的是，8號晚間7點24分，花蓮近海才發生規模5.7的地震，全台有感，沒想到四個小時後，日本青森外海又發生規模7.6強震，讓人聯想兩個地震是否有關聯？

台大地質系教授陳文山：「其實這兩個都屬於隱沒帶的地震，但是它是屬於不同板塊的，青森縣這個地震它不是，它是一個太平洋板塊跟北美板塊之間隱沒造成的地震，基本上來講是兩個完全不同板塊之間的作用。」青森地震發生位子就在日本海溝北側，再往北是千島海溝，日本氣象廳統計，兩條海溝附近發生規模7以上地震後，再出現規模8以上強震，在過去一百多年中，每25次會發生一次，其中最嚴重的就是311大地震，發生前兩天曾出現規模7.3地震。

更讓日本擔心的反而是南海海槽 進入強震週期。台大地質系教授陳文山：「南海海槽這邊規模8.5的地震，他們是說週期已經到了，它的週期大概是150年到200年。」日本地震調查委員會最新評估，南海海槽未來30年內發生規模8到9的巨大地震機率，從原先60%上調到60%到90%，代表進入極高風險階段，世紀巨震一但發生，可能引發超過10公尺高海嘯，釀成30萬人死亡，也讓日本從上到下提高警覺。





