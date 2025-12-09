青森7.6強震中台灣旅客舉動爆紅 日本網友：冷靜、體貼又超級台灣

（國際中心／綜合報導）日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，多段由台灣旅客拍攝的「救電視」第一視角影片在日本社群平台瘋傳，意外登上當地熱門話題。影片中旅客在強震搖晃中不忘伸手扶住飯店液晶電視，甚至在搖晃稍歇後將電視放倒，以避免餘震造成損害，引發日本網友驚訝與讚嘆，也讓不少台灣網友留言直呼「完全能理解」。

圖／日本地震時台灣旅客在飯店努力保護電視的影片爆紅。（翻攝 Threads）

從曝光畫面可見，地震當下房間劇烈搖晃，但兩名台灣旅客第一時間站到電視前方，以手穩住機身避免掉落。搖晃停止後，他們立即將電視平放在地上，用最安全的方式避免餘震時再次摔落。這段影片迅速在X平台被大量轉貼，日本網友紛紛表示「太冷靜、太貼心」、「能在混亂中先保護別人的東西，很了不起」。

話題也延燒至PTT，引來大量台灣網友討論。有網友笑稱，「怕賠錢啦」、「砸壞要賠死啊」、「保護好省麻煩，免得被說是自己弄壞的」，引發一片共鳴。不少人更指出台灣人在地震中的「肌肉記憶」：「地震我們老經驗了，小的不用跑」、「我們家也是先顧神桌花瓶」、「房子比較不怕，脆弱的財產比較需要先救」。

也有觀眾認為旅客的行為非常自然，「倒了晚上沒電視看啊」、「看到第一時間伸手扶電視，超台灣」、「這完全反應出我們從小地震教育」。

日本網友則從另一個角度看待影片，紛紛留言感謝台灣旅客的貼心。「青森地震時的台灣觀光客真的好厲害，還幫忙守住飯店電視」、「搖晃一停就把電視放平，太細心、太善良」。也有網友提醒，「地震停了還是要先逃命啊！」但仍對旅客的冷靜印象深刻。

不少日本網友也注意到影片中台灣旅客慌亂卻仍保持柔和的語氣，直呼「明明很害怕，講話卻很溫柔」、「困難時刻最看得出本性，看到堅強又善良的台灣人，眼眶都濕了」。

這段「台灣旅客守護電視」影片持續被日本社群熱烈分享，不僅展現台灣人在面對地震時的熟練反應，也在意外間拉近了台日網友間的情感交流。

