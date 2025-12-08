青森7.6強震引發海嘯 岩手測得70公分

日本本州最北部，青森縣東部外海，8號晚間當地時間11點15分，發生地震，根據美國地質調查所數據，地震矩規模7.6，震源深度44.1公里。日本氣象廳對北海道濱臨太平洋沿岸中部、青森縣濱臨太平洋沿岸，以及岩手縣，發布海嘯警報，其中岩手縣已經觀測到高度70公分的海嘯。日本媒體報導，青森縣傳出2700戶停電，2人受傷，還有道路塌陷、停水與零星火災等多起災情，北海道也傳出2人因為地震受傷。

深夜劇烈搖晃，日本民眾和遊客，在接近攝氏零度天氣中，驚恐趕往避難。

法國遊客：「別動 是地面在晃動嗎，感覺所有東西都在晃動。」

日本青森縣東方外海，當地8號晚間11點15分，台灣時間晚間10點15分，發生地震矩規模7.6地震，震源深度44.1公里，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。

聲音 日本海上保安廳：「已發布海嘯警報，立即撤離海岸，前往地勢較高，以及盡可能高的地方。」

官房長官木原稔，召開臨時記者會，表示目前核能設施都沒有異常，呼籲民眾警戒，部分太平洋沿岸地區已經觀測到，40、50公分高海嘯，另外還有可能發生震度6強餘震。

日本官房長 官木原稔：「昨天(12，8)晚上11點15分左右，青森縣近海發生地震，震感最強的地區是青森縣八戶市，震度最高達到6，地震發生後，北海道青森縣和岩手縣，太平洋沿岸地區發布了海嘯警報，預計部分地區海浪高度，可達3米左右。」

日本首相在地震發生後1分鐘，就在官邸內的危機管理中心開設官邸對策室。目前日本東北新幹線，從福島車站到新青森車站間，往來路線都暫停行駛。

