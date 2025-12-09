青森7.6強震後再發5.3餘震 日氣象廳示警「 311 級別」強震可能

國際中心／程正邦報導

日本青森縣外海9日傍晚又發生芮氏規模5.3地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本東北沿海連日震動 7.6 主震後 M5.3 餘震再襲

日本東北沿海地區近日處於高度警戒狀態。繼昨（8）日深夜 11 時 15 分（台灣時間深夜 10 時 15 分）在青森縣東岸外海發生芮氏規模 7.6 的海溝型強震後，今（9）日傍晚 6 時 09 分，相同海域再度發生一起芮氏規模 5.3 地震，震源深度約 50 公里，最大震度達到 3 級，所幸此次餘震未引發海嘯警報。

日本青森地震，總統賴清德發文關心。（圖／翻攝自賴清德X平台）

M7.6 強震釀災：地殼最大位移 9 公分 30 人受傷

8 日深夜發生的強震，震源深度約 50 公里，青森縣八戶市觀測到最大震度 6 級。強烈搖晃不僅導致東北新幹線部分區間暫停運行，更一度對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報，預測海嘯高度達 3 公尺。據《共同社》報導，岩手縣久慈港已觀測到 70 公分高的海嘯。

災情方面，首相高市早苗於 9 日上午表示，這場強震目前已知造成約 30 人受傷，北海道和東北地區共有超過 11 萬人接獲疏散命令。此外，日本國土地理院的最新觀測顯示，震央附近的地殼出現多處變動，最大位移達到驚人的 9 公分。

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.6強震，震源深度50公里。(圖／日本氣象廳)

氣象廳發布首次「後發地震提醒」 警惕 311 級別強震再現

儘管 9 日傍晚的 M5.3 餘震未釀大災，但日本氣象廳在強震後召開記者會，首次發布了「北海道三陸近海後發地震提醒資訊」，將地震警戒級別提升至最高。

青森多地傳火災（圖／翻攝自X平台 @bakusai_com）

據《日經中文網》報導，氣象廳警告，本次地震發生在日本海溝及千島海溝沿線的巨大地震預測震源區域內，不排除在未來一週內，該區域發生 M8 級別以上更大規模地震的可能性高於平時，甚至提醒民眾要警惕 311 東日本大地震級別的強震再度來臨。提醒資訊的對象包括北海道、東北地區至關東地區的 7 個道縣共 182 個市町村，督促民眾重新確認家具固定、應急物品準備等防災措施，並隨時保持能立即疏散的狀態。

在青森7.5地震發生前幾小時，內閣府釋出宣導片，示警日本東北地震恐引發大海嘯。（圖／翻攝自日本內閣府）

餘震不斷：多地感受搖晃

今日傍晚的 M5.3 餘震，震源深度 50 公里，觀測到震度 3 級的地區涵蓋範圍廣泛，包括：北海道函館市、青森縣的八戶市、平內町、野邊地町、七戶町、東北町、青森南部町、階上町，以及渡島東部、青森津輕北部、青森三八上北地區。氣象廳呼籲當地民眾未來一週仍需保持警惕，注意餘震。

