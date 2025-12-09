青森7.6強震! 台旅客嚇壞爆哭.光腳衝下22樓逃命

生活中心／綜合報導

日本青森外海深夜7.6強震，震撼東北、北海道。由於正值雪季，很多台灣旅客。有人嚇壞光著腳沖下22樓，也有人緊張到原地爆哭，還有旅客第一反應居然是起身護住電視。由於發布海嘯警報，還有在岩手縣出差的台灣人，直接被疏散到高地避難，所幸目前並沒有傳出台籍旅客傷亡。今天往北海道等旅行團，也照常出發。

消夜吃到一半，天搖地動，梳妝鏡都倒了下來。但台灣旅客，在一陣混亂中，第一動作，竟是幫忙飯店搶救電視。

整棟樓晃得，乒乓作響。丈夫10秒內連喊9次糟糕。待地震稍緩，所有人聽指示，走安全梯，衝到樓下。飯店大廳人滿為患，住在22樓的台灣旅客，急著逃生，甚至光著腳就跑下來。





函館台灣旅客張小姐：「整個燈罩全部都掉下來，非常晃晃了大概有快兩分鐘喔，我的感覺是沒有921那麼大，但也不輸了，然後後來就是開始，一直有那種海嘯的警報響了，大概也有（響）40分有，（下樓問）服務人員就說叫我們要往上，他說有海嘯就一定要往上面跑，結果我們又跑跑跑從2樓爬到13樓。」

青森7.6強震，來得突然。整個日本東北乃至北海道，都好有感。日本政府也隨即發布，海嘯警報。

台灣旅客到岩手出差，人就在大船渡海邊，親耳聽到海嘯警報，響徹雲霄！員警出動，將大家疏散到高台避難。但後續餘震不斷，人在當地的台灣旅客，行程也被迫更動。





仙台台灣旅客黃小姐：「目前往青森的列車都是停駛不開的，停駛的原因是因為，那個鐵道他們說就是有落石，要清理乾淨才會再復駛，本來要去青森現在變成在盛岡一日遊。」

觀光署統計，目前沒有接獲旅客傷亡消息。國內五大旅行社，雄獅、東南、旅天下、可樂及易飛網，都說旅客平安。但部分行程因地震有變動，都已經啟動替代方案，後續出團也不受影響。

大興旅行社領隊郭銘傑：「（我們在）LINE的群組裡面有講說，就是不用太擔心，因為畢竟他只是在海外的範圍內，那現在海嘯上來，其實也都只有一公尺左右的高度，所以其實沒有什麼好擔心的。」

深夜一震，就算是地震經驗豐富的台灣旅客，也都嚇了一跳。

