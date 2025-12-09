青森7.6強震！台灣客「狂護電視機」日本人驚：好強

日本青森縣東方外海於當地時間8日晚間11時15分發生規模7.6強震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，北海道、岩手縣及宮城縣同樣出現強烈震感。這起地震促使日本氣象廳短暫發布海嘯警報，隨後於9日凌晨改為海嘯注意報，並首次發布「北海道．三陸外海後發地震注意情報」，提醒民眾未來一週須持續警戒可能發生的大規模地震。

根據消防單位統計，地震造成至少11人受傷，傷者分布於八戶市、東北町、三澤市等地，多數為遭掉落物砸傷或跌倒所致。東北町國道出現塌陷導致車輛墜落，青森市發生暖爐傾倒引發住宅火警，所幸傷者均為輕傷。建物災情方面，多處商場、旅館及公共設施出現外牆剝落或天花板掉落，八戶市購物中心Lapia入口牆面崩裂，七戶町超過459戶因管線受損停水。

交通運輸受到嚴重衝擊。東北新幹線盛岡至新青森段9日全日停駛，津輕線、大湊線、五能線等在來線停駛或延誤，八戶線全天停駛且重啟時間未定。青森縣多所學校出現校舍下沉、連通廊道損壞及燈具掉落等災情，縣政府宣布三八地區多所縣立學校9日停課。

地震發生時，一對台灣觀光客在飯店房間內的反應引發關注。影片顯示，強震來襲時兩名台灣遊客立即上前一左一右扶住電視螢幕，避免傾倒，隨後輕輕將電視平放地面。這段影片在社群平台X瘋傳，觀看次數突破600萬。日本網友表示，看到台灣人第一時間拿起手機拍攝，確信他們來自地震頻繁的台灣，並對其冷靜應對表示佩服。

厚生勞動大臣上野賢一郎指出，縣內已有4家醫療機構出現供電與供水異常。東北電力東通核電廠、陸奧中間儲存設施及六所村核燃料循環設施均未發現異常。縣內12個市町村已適用《災害救助法》。

觀光署表示，目前未接獲台灣旅行團受影響的訊息。雄獅旅遊、可樂旅遊及易遊網均表示，在當地的台灣旅客一切平安，將以旅客安全為優先考量，必要時調整行程路線，避免臨海景點安排。

