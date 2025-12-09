青森7.6強震 道路坍塌、民宅失火「至少13傷」

日本青森縣東部外海8號晚間發生規模7.6強震，引發道路坍塌、建築失火、停電等零星災情，已知至少13人受傷，青森縣沿海也出現50到70公分高的海嘯，所幸核電廠均無異常，目前海嘯警報已經解除，不過日本氣象廳項警告，未來一週可能出現規模8以上的強震，呼籲民眾持續提高警戒。

強震道路坍塌零星火災 多人遭掉落物品砸傷

這起7.6強震發生在當地時間8號晚間23點15分，震央在青森縣東方海域，屬於淺層地震，震動強度達到6級以上。從當地曝光的畫面看到，超市商品掉滿地，民眾驚慌失措，紛紛蹲下緊抓著桌面；外國旅客不知道地震嚴重性，依舊有說有笑，當地人趕緊用英文大喊，要遊客快到高處避難，因為海嘯隨時可能來襲。

強震引發當地道路坍塌、失火、停電等災情，多名民眾被掉落物品砸傷，JR東北新幹線部分路段停駛。日本首相高市早苗第一時間坐鎮官邸，強調最優先任務是拯救性命，並指示相關單位要及時、準確地向公眾提供有關海嘯疏散等相關事宜訊息。

核設施均無異常 青森偵測到50-70公分高海嘯

氣象廳最初預測海嘯高度上看1到3公尺，所幸實際出現的只有50到70公分，但官房長官木原稔喊話民眾不要大意，持續注意海嘯資訊，第二波或第三波的海嘯威力恐怕更大，在警報解除前，切勿離開安全地點。

青森、北海道、岩手等地的海嘯警報一直到9號清晨才解除，日本核能單位表示，各地核設施目前均無異常。不過，氣象廳警告，根據當地過往紀錄，第一波地震後，可能發生更強烈地震，未來一週可能出現規模8以上的強烈地震與海嘯，因此首次啟動「大震警戒」系統，提醒民眾持續提高警覺。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

