青汁功效超多！這樣喝養成易瘦、不容易生病體質
你有聽過青汁嗎？你是否也曾被青汁吸引，卻又擔心有沒有效？會不會太刺激腸胃？營養師表示，青汁在日本已有數十年歷史，是許多上班族與銀髮族的每日保養聖品，主要由大麥若葉、明日葉、桑葉等綠色植物粉末製成，富含膳食纖維、多酚、維生素與植物營養素。
青汁助排便順暢 解決便祕問題
營養師王證瑋表示，青汁含豐富的膳食纖維，能有效促進腸道蠕動，特別適合纖維攝取不足、長期久坐或因壓力導致便祕的人。膳食纖維不僅能增加糞便體積，還能軟化糞便，使排便更為順暢，減輕便祕困擾。
綠色植化素補充 提升身體抗氧化力
青汁的主要成分如大麥若葉與明日葉，含有豐富的SOD酵素、葉綠素與多酚等抗氧化物質。王證瑋解釋，這些成分能幫助對抗體內自由基、減少氧化壓力，有助於延緩細胞老化，維持皮膚健康，同時提升整體免疫力。
青汁調整體質平衡、創造舒適體內環境
現代人飲食習慣多偏向外食和高糖食品，容易使體質偏酸。王證瑋指出，青汁中的礦物質與鹼性植物營養素能幫助平衡體內酸鹼值，創造更健康的體內環境，減少疾病發生的機會。
青汁維持代謝功能、養成易瘦體質
部分青汁產品添加了乳酸菌和酵素，王證瑋建議，若能搭配健康飲食習慣，能有效支持腸道菌叢平衡、促進新陳代謝。良好的腸道環境不僅有助於營養吸收，還能幫助維持健康體重，打造易瘦體質。
青汁緩解疲勞感 提升日常活力
青汁富含B群維生素、鐵質、鎂等微量營養素，對於經常熬夜或感到精神疲倦的人特別有幫助。王證瑋強調，這些營養素參與能量代謝過程，能有效緩解疲勞感，提升日常活力，改善生活品質。
青汁什麼時候喝？早餐後最好
王證瑋提醒，空腹時不建議大量飲用青汁，以免引起腸胃不適，最好在早餐後或搭配點心服用。腎臟病患者及服用抗凝血劑者，則需特別注意青汁中的高鉀與高維生素K含量，使用前應諮詢專業醫師意見。在選購青汁時，建議挑選無糖、無人工添加物且原料來源標示青楚的產品。
王證瑋強調，青汁雖非萬靈丹，但對於蔬菜攝取不足、需要調整體質或改善腸道環境的人而言，是便利且實用的營養補充方式。每天適量飲用1至2次，配合均衡飲食，就能在忙碌生活中維持健康。
