青海家樂福不關了！ 官方公告大逆轉：繼續營業

家樂福證實，原定於12月底歇業的台中青海店確定繼續營運，並維持24小時營業模式。

青海家樂福不歇業了。（圖／翻攝自「家樂福青海店-offical 」臉書粉專）

「放送頭催落去！鄉親啊～青海店繼續開啦！各位住在大台中的厝邊頭尾， 金拍謝啦！」，「家樂福青海店-offical 」臉書粉專今（16）日PO文表示，今天要在這邊鄭重跟大家報告一個好消息，青海店要繼續開、繼續努力、繼續為大家服務，「感謝地主體諒給大家買東西的方便，也聽到很多老顧客說捨不得的聲音，經過多次交換意見，我們可以繼續營業囉！」

此前市場不斷流傳青海店將收攤的訊息，甚至店內已貼出歇業公告，引發地方高度關注。繼續營運的消息傳出後，不少網友紛紛表示，「太棒了，撐過去，跟高雄愛河店一樣」、「齁～心情洗三溫暖欸！不過真的很開心」、「水啦！改天若有路過再去看看」、「太感動了~~真的要哭了！可以高興尖叫了！」；還有人提到，「靠邀上次半夜還去逛跟拍照留念的叫地主不要在改主意了」。

