青溪國小弦樂團首登衛武營！攜手兩校交流琴藝

青溪國小弦樂團受邀並首次踏上國家級的衛武營國家藝術文化中心舞台。圖：教育局提供

桃園市桃園區青溪國小弦樂團近日迎來夢想成真的光榮時刻，學校受邀並首次踏上國家級的衛武營國家藝術文化中心舞台，與新北市中正國小和高雄市新上國小的樂團一同參與這場盛大的音樂饗宴。此次在藝術最高殿堂展現成果的機會，將成為學校最難忘的音樂里程碑。

透過高規格的「以樂會友」交流，不僅鼓勵學生勇敢走出校園，更體會追求卓越與團隊合作的精神。圖：教育局提供

這一次的演出，孩子們見識到不同樂團的優秀表現，透過高規格的「以樂會友」交流，不僅鼓勵學生勇敢走出校園，與不同地區的優秀樂團切磋學習，更體會追求卓越與團隊合作的精神。這份無比光榮且難忘的經驗，為學子開啟了更為開闊的藝術視野與人生目標。在藝術的最高殿堂演出，孩子們不再只是青小弦樂團，更像是小小音樂家。這次經歷讓學子們展現了平時苦練的精湛技巧與飽滿熱情，更學習到何謂「真正的自信與專業」。

結束在衛武營的精彩演出，青溪國小弦樂團的師生們於次日前往充滿特色的台南市仁德區虎山實驗小學參訪交流。此行安排除了展現青溪國小高水準的藝術培養外，更重視學生在人文關懷與多元探索上的發展。虎山實小以其獨特的實驗教育模式和優美的自然環境聞名，讓團員們在音樂排練之後得以在自然氛圍中放鬆，同時體驗不同於傳統校園的學習生活。

值此之際，青溪弦樂團也應邀與該校的吹奏打擊樂團進行了音樂交流，此次跨樂種、跨校區的切磋，不僅讓青溪團員們體驗不同演奏風格的魅力，也藉此機會認識了地方文化與生態特色，感受一場融合藝術、人文、與自然的跨領域學習。青溪國小學生分享到，「在衛武營的舞台上非常感動！來到虎山小學，又看到了很不一樣的校園生活，感覺這趟旅程讓心靈更豐富了」。

徐衍正表示，從國家殿堂的演出到與實驗小學進行音樂交流，孩子們不僅在琴藝上得到了磨練，更在眼界與心靈上獲得了極大滋養。這正是青溪國小一直以來所倡導的「帶著走的能力」，未來也將持續培養具備藝術涵養、懂得生活、具備國際視野的全人發展人才。

