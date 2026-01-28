青瓦台強調積極與美方溝通 29日緊急派員訪美

（中央社首爾28日綜合外電報導）對於美國總統川普揚言要提高對韓國的關稅至25%，青瓦台今天再度說明，美國100%是因為國會立法延宕而感到不滿，強調會積極向美方說明，產業通商部長金正官明天也將緊急訪美。

韓聯社報導，青瓦台政策室長金容範在今天記者座談會時表示，「我們認為美方的不滿，100%來自於國會立法延宕」。他指出，美方也清楚必須等韓國完成相關程序，投資才能啟動，「美方似乎認為比預期來得慢，因而感到鬱悶」。

金容範指出，韓國方面理解美國對於投資計畫的期待，「將會向國會充分說明必須在2月完成立法（對美投資特別法），也會向美方詳細說明我國政府與國會正進行相關努力，冷靜應對並尋求解決方案」。

金容範表示，最重要的是產業通商部長金正官與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之間的溝通管道；通商交涉本部長呂翰九也將比原定行程更早赴美，與美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）進行協商。

報導指出，原本正在進行訪加拿大行程的金正官將於明天緊急訪美，針對川普的「對韓關稅調升」發言，了解美方真正的意思與說明韓方狀況。

金正官將與盧特尼克等重要人士在華盛頓會面，聽取美方立場並展開相關協商，也會充分解釋韓國國會的立法程序，表達對美投資的意志以化解誤會。（編譯：楊啟芳）1150128