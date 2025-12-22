青瓦台時代重啟！韓總統室搬遷作業近尾聲

圖／達志影像路透社

南韓尹前政府開啟的「龍山時代」，只維持了短短3年7個月，南韓總統李在明上任後就決定將總統辦公室，從首爾龍山遷回青瓦台。相關搬遷作業已在12月8日啟動，目前主要辦公室多數已搬家完成，已做好迎接李在明重回辦公的準備。

大門一開，大批海內外遊客蜂擁而入，爭相參觀神秘了74年的南韓權力心臟「青瓦台」。

外國觀光客：「想到有多位總統都曾住在這裡，而你正走著同樣的路，令人印象深刻。」

首爾民眾：「市民們多了一處可以享受的空間，可以看到總統住過的地方，這一點值得肯定。」

廣告 廣告

自2022年尹錫悅前政府全面開放青瓦台後，去過的觀光客都說讚，一個月遊客量一度超過40萬。但這一觀光熱潮，今後恐怕很難再見到。

時為南韓總統大選候選人 李在明(5.30)：「現在最喜歡青瓦台。用了很長時間，有象徵性，又有文化價值，沒有理由不續用。 維安問題也是如此，那裡是最好的選擇。」

因為南韓總統李在明在競選期間，就直言要重回青瓦台，並在上任後立刻著手做準備。8月份中斷參觀、開始進行維修工作，(01)12月初重整完畢後展開搬遷作業，現在幾乎已準備就緒。

韓聯社TV記者：「昨天以前都還在龍山總統室傳達新聞，但從今天開始將重返青瓦台春秋館發送報導。」

從龍山總統室遷移到青瓦台耗時10幾天，目前餐廳、商店、各首席室和祕書官室等主要辦公室，以及新聞發佈室和記者室，多數設施已就位。

韓聯社TV主播：「龍山時代結束，青瓦台時代再次展開。距離前政府遷往龍山已經過了3年7個月，現在除了附屬室等部分職員，其他都已搬遷完成，已經做好了迎接李在明總統的準備。」

和歷屆政府一樣，總統辦公室設置在「本館」，幕僚辦公空間則效仿文在寅時期，安排在「與民館」。新聞工作者使用的春秋館，則加強了線上記者會和直播等設備，煥然一新，只等著李在明重返青瓦台工作。

至於總統官邸，因部分設施在開放參觀期間有毀損的情況，至今仍在評估修繕，預計明年才會完成，李總統暫時得從目前居住的漢南洞官邸，通勤上下班。

南韓總統室秘書室長 姜勳植(11.6)：「今年內搬遷官邸是不可能的，應該要等到(明年)上半年。」

為了迎接青瓦台時代的重啟，南韓警方不敢大意，三個月前便已成立特別任務小組，籌畫警備工作。

除了過去三年派遣至龍山的警力將調回，附近警察局的人力也將增加近10倍，確保總統與官員們的人身安全。

只是南韓最高權力中心，李在明其實心中另有所屬，青瓦台只是作為過渡據點。

南韓總統 李在明(9.16)：「應該儘快建立總統第二辦公室，搬到世宗。 」

為了突破「首都圈一極體制」，總統希望透過「行政首都」遷往世宗，並實施培育5大超廣域圈與3個特別自治道的「5極3特」計畫，推動地方分權和區域均衡發展。

南韓總統 李在明(9.16)：「為了大韓民國持續的成長與發展，國家均衡發展已不再是選擇，而是命運。」

政府目標在2030年前完成世宗辦公室建設，2033年依序興建世宗國會議事堂、市民廣場和公園等空間。交通設施也沒落下連接大田、世宗和清州的忠清圈廣域高速鐵道（CTX）也已通過審查，最快2028年動工。

世宗市市長 崔旼鎬：「可以確保我們國政的效率和迅速性，也將對國家的均衡發展帶來很大助益。與此同時，我認為對於世宗市空置商圈和自給自足等地方經濟問題，有很大幫助。」

只是城市規劃需透過國際競圖方式完成，再加上建築設計與施工，至少需耗時4年半以上。

南韓總統 李在明(12.12)：「2030年竣工的話是要我來見一面就下台嗎？ 需要加快速度了，再加緊腳步一點。」

但面對李在明下令快馬加鞭，相關當局也只能承諾，最大限度縮減跨部會行政協調程序，加速推動工程進度，力拚2030年總統任期結束前，為李在明再添一筆政績。

更多 TVBS 報導

美攜6國簽「矽土和平」宣言 韓企將赴美建關鍵礦物冶煉廠

千萬韓人受掉髮所苦！李在明：禿頭攸關生死 研議納健保

尹錫悅遭起訴內亂罪！謀劃逾1年 戒嚴只為肅清異己

南韓空屋大變身！釜山改成留學生宿舍 忠清北道推創意再造

