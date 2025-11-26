「青瓦台詛咒」再添註腳？南韓前總理韓悳洙遭控「協助尹錫悅內亂」 韓檢求刑15年

南韓前總理韓悳洙涉嫌協助內亂，恐遭求刑 15 年有期徒刑。 圖：翻攝自 X《연합뉴스》

[Newtalk新聞] 南韓特檢組今（26）日起訴前國務總理韓悳洙（한덕수），指控他在去年前總統尹錫悅宣布戒嚴事件中，涉嫌協助內亂、執行內亂重要任務、做偽證等，求刑 15 年有期徒刑。

南韓前總統尹錫悅因在 2024 年年末發動戒嚴，遭南韓國會彈劾，並遭涉嫌內亂罪起訴。 圖：翻攝自 騰訊網 曹興教授

2024 年 12 月 3 日晚間，時任南韓總統尹錫悅稱，國會反對黨為「親北韓勢力」，並在不經內閣會議的情況下，逕自宣布戒嚴。南韓軍隊獲訊後，只得依法進入首都，有不少士兵搞不清楚狀況。部分士兵嘗試進入國會大樓，但被國會保全力量和警方阻止。最終該次戒嚴被國會表決通過駁回，軍隊遂於表決後撤離，整起事件僅持續約 6 小時。

戒嚴日當夜，首爾街頭的情況堪稱混亂，據傳甚至有士兵在商店「吃泡麵」消極抵抗。 圖：翻攝陸網／網易

事後，尹錫悅遭到彈劾，並於 4 月 14 日啟動「叛亂罪」的審判。韓國政治圈向來有一種說法，擔任總統的人經常落得被刺殺、推翻、判刑、起訴的下場。以長期作為總統府的地點命名，人稱「青瓦台詛咒」，從首任總統李承晚到文在寅，幾乎每任總統皆卷入其中，如今，尹錫悅縱然把辦公地點搬到別處，恐怕也逃不過「詛咒」。

有說法表示所謂「詛咒」實為韓國裙帶主義和腐敗橫生的結果。圖：翻攝自 X《x 이대남 》

另一方面，韓悳洙表示，自己完全不知道尹錫悅總統宣布戒嚴，這是時任國防部長金永賢繞過總理，直接和總統聯絡的結果。

據《東亞日報》報導，特別檢察官團隊表示，被告韓悳洙任國務院總理期間，有責任監督並控制總統錯誤行使權力，但被告在戒嚴宣布當天明知該計畫違憲、違法，卻「放棄了作為全國僕人的首相職責」，並協助尹錫悅宣布非法戒嚴。團隊指控道，被告身為總理，嚴重破壞憲政秩序與法治，對被告的嚴厲懲罰不可避免，以免重蹈覆轍。

特別檢察官最初指控前總理韓悳洙協助教唆叛亂，但應法院要求修改了起訴書，增加參與叛亂關鍵任務的指控。協助教唆叛亂的法定刑罰為 10～50 年有期徒刑，而參與叛亂關鍵任務的刑罰為死刑、無期徒刑或至少五年有期徒刑。法院可從兩項指控中選出一項，判定被告是否有罪，並確定刑罰。

