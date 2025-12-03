青瓦台魔咒… 南韓前第一夫人金建希「遭求刑15年」
據南韓媒體今天（12/3）報導，曾進入青瓦台的政治人物，及其周遭人士，普遍沒有太好的下場，南韓前第一夫人金建希涉多項弊案，檢方今天求刑15年有期徒刑，法院將於明年1月28日宣布判決結果。
據韓媒MBC新聞台報導，首爾中央地方法院刑事庭，正在審理南韓前總統尹錫悅妻子、前第一夫人金建希的弊案官司。
金建希涉及操縱德意志汽車公司股價案、政治掮客介選案、宗教人士請託等多項案件，負責調查案情的特檢組，今天向金建希求刑15年有期徒刑，以及20億韓元（約4300萬元台幣）的罰金。
檢方說明，金建希從2010至2012年，與股價操縱案犯嫌共謀，處理3800多次的異常交易，獲取價值約8億韓元（約1700萬元台幣）的不法利差。
金建希的律師指出，金建希是遭到犯嫌利用的一方，否認檢方的說法。
檢方也指控，金建希無償收受政治掮客明太均的資金，總計高達2億7千萬韓元（約580萬元台幣），並收受統一教約8千萬韓元（約170萬元台幣）的財物，違反政治資金的法律規定。
法院將於明年1月28日，宣布金建希官司案的判決結果。
