青瓦臺公開川普私底下照片 與李在明真實互動狀況曝光
記者蒲世芸／綜合報導
據《東亞日報》30日報導，美國總統川普29日為了韓美領袖會談造訪慶州國立博物館，並在館內留言簿上留下英文手寫訊息：「Wow! Such a Beautiful Opening To a Great meeting. Thank You」（哇！偉大會談的美好開端，感謝！），還以他招牌式、像尖峰連綿的簽名字體收尾。這樣的輕鬆愉快氣氛，不禁讓人想起，李在明赴華府與川普會晤時，也是在簽名時破冰化解彼此生疏氛圍，甚至李在明還將自己的簽名筆送給了川普，讓川普相當開心。
不過，更引發話題的其實是現場畫面。根據南韓總統府公開的照片，坐在桌前簽名的川普與站在一旁的南韓總統李在明兩人笑得相當開懷，表情自然又放鬆；與早前兩人抵達會場、通過儀仗隊檢閱時的嚴肅神情形成鮮明對比。
報導指出，簽名區是非公開空間，當時並未有其他媒體鏡頭拍攝。從官方公開的照片來看，川普與李在明似乎在簽名時短暫打破僵硬氣氛，輕鬆閒聊了幾句。不過，一走出來、重新面對鏡頭時，兩人又立刻恢復了正式會談前的莊重表情。
南韓國家安保室室長魏聖洛（위성락）在會後記者會上也提到這段插曲，並盛讚川普的留言「雖簡潔但卻能鼓舞人心」。
